Leinen los für ein ganz besonderes Ostererlebnis: Mit der Familienfahrt „Kids ahoi – Osterhase am Schiff“ lädt die DDSG Blue Danube Kinder und ihre Familien zu einer frühlingshaften Schifffahrt auf der Donau ein. Am Ostersonntag, dem 5. April 2026, heißt es an Bord der MS Admiral Tegetthoff wieder: Augen offen halten – denn der Osterhase ist unterwegs! „Mit unseren Familienfahrten möchten wir Kindern und Eltern besondere gemeinsame Momente auf der Donau ermöglichen. Gerade zu Ostern schafft die Kombination aus Schifffahrt, Unterhaltung und der Begegnung mit dem Osterhasen eine ganz besondere Atmosphäre für unsere kleinen Gäste“, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der DDSG Blue Danube.

Die rund zweistündige Erlebnisfahrt startet an der Schiffsstation bei der Reichsbrücke und führt entlang der Wiener Donaukulisse stromaufwärts – vorbei an Wahrzeichen wie DC Tower, Donauturm und Millennium Tower – bevor das Schiff wieder zurück mit schönen Ausblicken auf die Donauinsel und die Natur der Donau-Auen fährt. “Mit ‚Kids ahoi – Osterhase am Schiff‘ schaffen wir ein Erlebnis, das Familien gemeinsam genießen können – mit Unterhaltung für Kinder und dem besonderen Blick auf Wien vom Wasser aus“, ergänzt Johannes Kammerer, Geschäftsführer und Flottenkommandant der DDSG Blue Danube.

Zaubershow, Spiel und Osterüberraschungen

Für Unterhaltung sorgt der beliebte Clown Poppo mit einer mitreißenden Show. Als besonderes Highlight hoppelt während der Fahrt sogar der Osterhase am Schiff vorbei und sorgt für strahlende Kinderaugen. Kleine Überraschungen im Osternest dürfen dabei nicht fehlen.

Der Preis beträgt 45 Euro für Erwachsene und 39 Euro für Kinder von zwei bis 15 Jahren, Kinder bis ein Jahr fahren gratis. Im Ticket inkludiert sind die rund zweistündige Schifffahrt sowie das Kinderprogramm an Bord inklusive Osterüberraschung und Snack.

Weitere Informationen auf ddsg-blue-danube.at/kids-ahoi-osterhase-am-schiff