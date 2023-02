Starkes Miteinander geht in Margareten alle an

Soziales wird im 5. Bezirk großgeschrieben. Neben einer Reihe von Einrichtungen und ­Organisationen aus dem öffentlichen Bereich wird der ­soziale Gedanke auch von ­vielen Einzelpersonen und ­engagierten Unternehmen ­tagtäglich gelebt.

Gelebte Menschlichkeit

Auch Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic ist vom Engagement begeistert. „Vor Weihnachten startete der Margaretner Gas­tronom Lorenz Schrei, dem das Lokal Schrei & Söhne in der Schönbrunner Straße gehört, eine Spendenaktion zugunsten der Volkshilfe Margareten! Ich habe natürlich auch etwas beigetragen und nun konnten insgesamt 500 Euro gesammelt werden. Anna Miksch hat die Spenden für die Volkshilfe Margareten übernommen. Momentan melden sich sehr viele Menschen in Not bei der Hilfsorganisation, und das Geld kommt direkt als Soforthilfe bei den Margaretnerinnen und Margartnern an! Herzliches Dankeschön an Lorenz Schrei für die tolle Initiative“, berichtet die Vorsteherin.

Viele Sachspenden

Auch in einem anderen Kult­lokal im Bezirk wurde gesammelt. Die Aktion von Patrick Holzinger, dem Gastronomen des Maria Rosa Siebenbrunnen Kaffee, war höchst erfolgreich! Vor einigen Wochen rief er die Marga­retnerinnen und Margaretner dazu auf, Sachspenden vorbeizubringen und damit ­anderen im Bezirk zu helfen. Über 200 Menschen in Not­lagen haben sich Gewand, Möbel, Geschirr und auch viele Kindersachen abgeholt. „Vielen Dank an Patrick Holzinger für diese Aktion und alle Margaretnerinnen und Margaretner, die großzügig Spenden vorbeigebracht haben“, freut sich die Bezirksvorsteherin über das Engagement der Unternehmen und Bewohner im 5. Bezirk, ­gerade auch in herausfor­dernden Zeiten.