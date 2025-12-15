Mit Erfolg. Der gesamte Erlös von 214,50 Euro kommt dem St. Anna Kinderspital im 9. Bezirk zugute. Andere Kinder, Eltern und Lehrer sind von ihrer Initiative begeistert. Denn was als ruhiger Nachmittag mit Pinsel und Farben begann, entwickelte sich zu einer Herzensaktion. Theresa wollte „etwas Gutes tun, das anderen Kindern hilft“, wie sie mit leuchtenden Augen erklärte.

Gesagt, getan

Also begann sie, Weihnachtskarten in Aquarelltechnik zu gestalten – jede einzelne ein kleines Kunswerk – und sie gegen eine freie Spende abzugeben. Alle zeigten sich begeistert von der Kreativität und der Hingabe des jungen Mädchens. Viele gaben weit mehr, als sie müssten – berührt von der Idee, dass schon eine Kinderhand Hoffnung malen kann.

Grenzenloses Mitgefühl

Der gesamte Erlös von 214, 50 Euro kommt dem St. Anna Kinderspital zugute, das Kinder und ihre Familien in schwierigen Zeiten begleitet. “Theresas Initiative erinnert uns daran, dass Mitgefühl kein Alter kennt”, betont die Schule Mondweg. “Gerade jetzt, in der Adventzeit, zeigt sie uns, wie viel ein einzelner guter Gedanke bewirken kann.”