Kino einmal nicht nur mit den Augen, sondern mit den Ohren erleben – das können Kinder ab 3 Jahren und ihre Familien beim “Kino für die Kleinsten” im Admiral Kino. In rund einer Stunde werden bei “Wer zwitschert denn da?” fünf kurze Filme gezeigt, die von einer oder einem Filmvermittler:in begleitet werden. Nach jedem Kurzfilm wird dem jungen Publikum die Möglichkeit geboten, das Gesehene gemeinsam zu besprechen und sich zu bewegen – so wird Kino lebendig!

So klingt Kino

Obwohl man meistens ins Kino geht, um etwas zu sehen, steht diesmal der Hörsinn im Fokus: Welche Geräusche verstecken sich hinter den Bildern? Wie werden Geschichten durch Musik erzählt, ganz ohne Worte? Vom leisen Zwitschern bis zum kräftigen Trommelschlag – mit kleinen Lauschaufgaben nähern sich die Kinder den Filmen an. Ein liebevoll gestaltetes Filmprogramm aus fünf Kurzfilmen, das zeigt, wie bunt Kino klingen kann – und dass Zuhören manchmal das schönste Abenteuer ist.

Kino für die Kleinsten

8. November, 11 Uhr

Eintritt: 6 Euro

Admiral Kino, 7., Burggasse 119

Anmeldung: admiralkino.at/kino-fuer-die-kleinsten