Nach einem Jahr Pause meldete sich das KinderKunstFest 2025 eindrucksvoll zurück. Mehr als 25 Museen und Kulturstätten öffneten ihre Türen und luden Kinder ein, Kunst hautnah zu erleben. Unter dem Motto „Kunst erleben, staunen und selbst gestalten“ wurde gemalt, getanzt, getrommelt, fotografiert – ja, sogar vergoldet!

Ob T-Shirts färben, eigene Fotos gestalten oder einmal selbst das Dirigieren der Wiener Philharmoniker ausprobieren – die jungen Teilnehmer:innen tauchten in eine Welt voller Kreativität und Entdeckungsfreude ein. Das Beste daran: Alle Angebote waren kostenlos.

Kunst als Schlüssel zur Fantasie

Ein besonderes Anliegen der Veranstalter:innen war die Inklusion. Viele Workshops richteten sich gezielt an Kinder, die bisher wenig Berührungspunkte mit Kunst hatten. Ziel war es, allen Kindern – unabhängig von Herkunft oder Vorerfahrung – Zugang zu kultureller Bildung zu ermöglichen.

Denn Kunst kann weit mehr als nur unterhalten: Sie fördert Fantasie, stärkt Selbstvertrauen und öffnet den Blick für Neues. So wurde das KinderKunstFest nicht nur zu einem Ort des Staunens, sondern auch des Wachsens – mit Pinseln, Farben und jeder Menge Herzblut.

Gemeinsam für kulturelle Bildung

Ermöglicht wurde das Wiener KinderKunstFest durch die Unterstützung der Stadt Wien, der Wiener Städtischen Versicherung und der Bäckerei Felber. Das echo medienhaus lud zahlreiche Museen und Kultureinrichtungen ein, gemeinsam ein Programm zu gestalten, das Kinder zum Mitmachen, Forschen und Staunen einlädt.

Mit seiner Vielfalt, seinem pädagogischen Anspruch und der offenen, fröhlichen Atmosphäre setzte das Festival ein starkes Zeichen für kulturelle Bildung. Es zeigte eindrucksvoll: Wenn Kinder Kunst nicht nur sehen, sondern selbst gestalten dürfen, entsteht etwas ganz Besonderes – Fantasie wird lebendig, und Wien wird zur Bühne der Kreativität.

„Kunst und Kultur öffnen Herzen und Horizonte – gerade bei Kindern. Die Wiener Städtische ist überzeugt, dass kulturelle Bildung einen wichtigen Beitrag zu einer offenen, vielfältigen und kreativen Gesellschaft leistet. Deshalb unterstützen wir Initiativen wie das KinderKunstFest mit großem Engagement. Es freut mich besonders, dass junge Menschen hier die Möglichkeit hatten, ihre Fantasie auszuleben und ihre eigene kreative Stimme zu entdecken.“

…so Susanne Valoch, Leitung Sponsoring bei der Wiener Städtische Versicherung.

Großer Dank gebührt allen Veranstalterinnen und Veranstaltern und vor allem den Sponsoren Wiener Städtische Versicherung und Stadt Wien, ohne die das Kinderkunstfest 2025 nicht möglich gewesen wäre.