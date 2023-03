„Klima-Tour“ macht Halt an Wiener Schulen

Wien hat sich ein wichtiges Ziel gesetzt: Die Stadt soll bis 2040 klimaneutral werden und hat im Klimafahrplan viele Projekte festgelegt, wie das gelingen soll. Eines der Ziel ist es, die Bevölkerung zu informieren und zum Mitmachen zu motivieren. In diesem Rahmen wird die so genannte „Klima-Tour“ an Wiens Schulen Station machen.

Bei der Klima-Tour geht es um eine Flotte von acht E-Lastenrädern, die von April bis Oktober in der Stadt unterwegs sein werden. Die einzelnen Räder stehen für acht Lebensbereiche von Kreislaufwirtschaft über Grünraum bis hin zu Wasser und Energie. Die Klimabeauftragten, die mit den Rädern unterwegs sind, werden mit deren Hilfe eine Unterrichtsstunde gestalten und die Schüler können sich für ihren Alltag wichtige Klima-Tipps holen. Rund 20 Termine sind in über ganz Wien verteilten Lehranstalten geplant.

Experten informieren mit Themenrädern

Jedes Themenrad ist ein multifunktionaler Informationsträger, neben Tipps und Anregungen für Klimaschutz im Alltag gibt es Dinge zum Ausprobieren und Experimentieren. Betreut werden die Räder von Experten aus Fachabteilungen der Stadt. Die Klima-Tour ist in ganz Wien unterwegs und kommt zu öffentlichen Plätzen, in Parks und Veranstaltungen. „Dass sie auch an Wiener Schulen Halt macht, ist wichtig und richtig. Bei der Sensibilisierung der Schüler für die Problematik leisten die E-Lastenräder und dazugehörenden Informationen einen wichtigen Beitrag. Die Schulen sind Wissenszentren und wenn wir das ambitionierte Ziel, Wien bis 2040 klimaneutral zu machen, erreichen möchten, müssen wir jede Möglichkeit dazu nützen“, sagt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Bereits 16.000 Menschen erreicht

„Wir holen Klimabildung in die Schulen, denn wir wollen junge Menschen beim Verstehen der Zusammenhänge unterstützen und ihnen Zukunftskompetenzen vermitteln. Unsere Aufgabe besteht darin, die Herausforderungen und Lösungen rund um das Thema erlebbar und begreifbar zu machen“, betont Bildungsdirektor Heinrich Himmer. In der ersten Saison hat man mit der Klima-Tour bereits rund 16.000 Menschen erreicht. „Dabei waren vor allem auch viele junge Wiener sehr interessiert daran, was sie selbst zum Klimaschutz beitragen können. Darauf wollen wir nun in der neuen Saison aufbauen und machen gezielt Station in Wiener Schulen“, zieht Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky Bilanz.

Stopps in ganz Wien

Die Wiener Klima-Tour wird über die Besuche an Schulen hinaus weiterhin im öffentlichen Raum unterwegs sein und viele Veranstaltungen besuchen. Die unkonventionelle Gestaltung der Themen-Räder weckt dabei Interesse der Menschen und holt sie mit einfachen Fragestellungen und Beispielen in ihrem jeweiligen Lebensbereich ab. Obendrein setzt die Klima-Tour auf E-Mobilität und nachhaltige Materialien und ist damit selbst klimafreundlich unterwegs. Während der Tour wird es bei ausgewählten Stationen auch Verteil-Aktionen von Blumenzwiebeln oder Kräutersetzlingen geben. Erstmals gibt es auch eine virtuelle Version der Klima-Tour: „Damit wollen wir noch mehr Menschen mit diesen wichtigen Inhalten erreichen“, betont Czernohorszky.

Infos und Termine: Klima-Tour