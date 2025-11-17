Am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie der Klinik Hietzing verfügt das Team über umfassende Expertise und Erfahrung in der minimal-invasiven Tumorbehandlung mit lokal im Gewebe angewandter Kälte. Die Kryoablation bei Brustkrebs wurde hier erstmals vor mehreren Jahren durchgeführt und hat sich seither als regelmäßig angewandte Therapie im interdisziplinären Brustgesundheitszentrum der Klinik Hietzing etabliert. Dabei werden unter bildgebender Kontrolle – bei Tumoren der Brust durch Ultraschall – feine Kanülen präzise in den Tumor eingebracht. An der Spitze entsteht extreme Kälte, deutlich unter minus 40 Grad Celsius, die die Tumorzellen gezielt zerstört. Der Eingriff dauert nur kurze Zeit, ist schmerzarm und kann ambulant ohne Narkose durchgeführt werden.

„Die Methode eignet sich nicht für alle Patient*innen. Aber für viele bietet die Kryoablation eine hervorragende Behandlungsmöglichkeit“, erklärt Martina Böck, leitende Oberärztin des radiologischen Mamma-Zentrums in der Klinik Hietzing. „Der Eingriff ist kurz, präzise und die Erholungszeit minimal.“

Überwältigendes Ergebnis

Für Helene P. war das Ergebnis überwältigend: Die Behandlung verlief komplikationslos und die Vereisung führte zu einem Absterben der Tumorzellen. Nun schrumpft der zerstörte Tumor und wird im Laufe der Zeit vom Körper abgebaut oder durch Narbengewebe ersetzt. „Ich bin froh, dass alles so gut verlaufen ist“, sagt sie. „Das ganze Team in der Klinik Hietzing war unglaublich fürsorglich und hat sich großartig um mich gekümmert. Ich habe mich wirklich in besten Händen gefühlt.“ Heute blickt sie optimistisch in die Zukunft. „Ich bin einfach nur dankbar.“

Ob eine Kryoablation für eine Patientin die geeignete Therapieform ist, wird im gynäkologischen Tumorboard der Klinik Hietzing individuell beurteilt. Dort kommen Experten verschiedener Fachrichtungen zusammen, die für jede Patientin eine individuell abgestimmte und optimale Therapieempfehlung erarbeiten.

Service-Links:

Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie in der Klinik Hietzing: https://klinik-hietzing.gesundheitsverbund.at/leistung/radiologie-institut/

Zertifiziertes Brustgesundheitszentrum in der Klinik Hietzing: https://klinik- hietzing.gesundheitsverbund.at/leistung/brustgesundheitszentrum-hietzing/