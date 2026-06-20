Kottingbrunn: Heurigenfest im Schlosspark expandiert

Zwölf Tage voller Spaß: Top-Weine aus der Thermenregion und herzhafte Winzerschmankerl sind beim 48. Heurigenfest im malerischen und historischen Schlosspark von Kottingbrunn vom 2. bis 13. Juli zu genießen. Neu mit dabei: das Traditionsweingut Taufratzhofer aus Mödling.

Bald ist es wieder soweit, wenn die ortsansässigen Weinbaubetriebe Robert Routil und Stephan Ednitsch mit Unterstützung der Marktgemeinde Kottingbrunn zu einem der schönsten Weinfeste in der Thermenregion laden. Verstärkung bekommen die beiden Winzer aus Mödling mit den Söhnen Gunther, Michael und Fritz Taufratzhofer. „Bei unserem Weinfest setzen wir auf hohe Qualitätsmaßstäbe, deshalb haben wir nach einem renommierten Winzer gesucht und gefunden“, so Stephan Ednitsch.

Auch von der Gemeindeseite ist man begeistert: „Mit dem Weinbaubetrieb Taufratzhofer erfährt das traditionelle Heurigenfest in Kottingbrunn ein weitere Bereicherung des Weingenusses im Schlosspark“, zeigt sich Bürgermeister Christian Macho über den Neuzugang erfreut. Der Mödlinger Winzer Fritz Taufratzhofer freut sich ebenso, dass Heurigenfest – neben den Traditionswinzern – mit seinen edlen Tröpferln bereichern zu dürfen.

Von der Trachtnacht bis zur Feldmesse

Volksfeststimmung kommt mit den Themenabenden und Live-Musik auf: wie der Tracht Nacht (3. und 10. Juli), einem zünftigen Frühschoppen und Radtag des Dorferneuerungsvereins (5. Juli), auch eine Feldmesse wird (12. Juli) gefeiert. Als Highlights stehen die Edlseer (6. Juli) auf dem Programm, für das Grandfinale hat sich Publikumsliebling und Schlagerstar Oliver Haidt am 13. Juli angekündigt.

Für weitere Unterhaltung sorgen bekannte Stimmungsmacher wie unter anderem Mikes Crew, Night Live, Never Mind, Open End Band, Echt Stark, trio5viertel, Mostland-Stürmer, Dolce Vita, Die Junker & Styrina und Willi Strauß.

Am 2. Juli wird das Heurigenfest im Schlosspark um 19 Uhr von

Landtagsabgeordneten Christoph Kainz und Hausherr Christian Macho feierlich eröffnet, das Weinfest kann unter der Woche täglich von 16 bis 24 Uhr und am Wochenende von 10 bis 24 Uhr besucht werden, am 2. Juli können Weine und kulinarische Schmankerl schon ab 17 Uhr verkostet werden.