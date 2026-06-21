Mit Oktopus: Darf es etwas Meer Döner sein?

„Oktopus‑Döner erobert Wien“, „Döner‑Revolution“, „Hype um den Oktopus‑Döner“ – nach der medialen Aufregung um die erste Pescobar in Favoriten legt die Seafood‑Kette von Paul Nicolau nach – in absoluter Bestlage am Universitätsring 10.

Ein Hummer im Spaghettibett um 29 Euro, dazu eine 4‑Kilo‑Meeresfrüchteplatte inklusive Getränke um 159 Euro – die rumänische Seafood‑Kette von Paul Nicolau lockt mit hochwertigen Delikatessen zum Discountpreis. Jetzt holen seine österreichischen Partner Ulas Celikkol und Ekrem Tütüncü die ikonischen, knusprig gegrillten Oktopus‑Döner und die spektakulären XXL‑Sharing‑Platten in den ersten Bezirk.

Auf 230m² eröffnete gegenüber der Universität Wien die zweite Pescobar‑Filiale – mit 50 Indoor‑Plätzen und 60 weiteren im Gastgarten. „Wir haben Fisch und exklusive Meeresfrüchte aus der elitären Nische teurer Luxusrestaurants befreit und für alle zugänglich gemacht. Mit dem Standort am Universitätsring erfüllen wir jetzt den Wunsch der Pescobar-Fans nach einer zentralen Anlaufstelle in zentraler Top-Lage“, so Celikkol und Tütüncü.

Erfolgsgeheimnis hinter der „Döner-Revolution“

Das Konzept hinter dem “Oktopus Döber” ist zwar simpel, aber handwerklich anspruchsvoll: Hochwertiger Tintenfisch wird mitsamt seinen charakteristischen Tentakeln in die präzise Form eines klassischen, vertikalen Dönerspießes gepresst. Dort wird er über Stunden hinweg langsam und gleichmäßig knusprig gegrillt, sodass die äußere Schicht eine feine Kruste bildet, während das Innere saftig und zart bleibt.

Doch der Clou folgt nach dem Schneiden: Die dünnen, aromatischen Oktopus-Tranchen vom Spieß landen nicht direkt im Brot, sondern werden auf einer glühend heißen Grillplatte nochmals kurz mit einer geheimen, hauseigenen Gewürzmischung verfeinert.

Serviert wird der maritime Döner in einem täglich frisch gebackenen, fluffigen Fladenbrot. Begleitet von knackigem Salat, frischen Radieschen, Gurken und einer cremigen, hausgemachten Aioli entsteht ein Geschmackserlebnis, das an die gewohnte Textur des Fleisch-Klassikers erinnert, bei dem der erste Bissen aber sein Meeresaroma entfaltet.