kpp bezieht künftig das dritte Geschoß im HoHo Next und erweitert damit seine Unternehmensstandorte um eine Adresse, die konsequent auf Nachhaltigkeit setzt. Auf rund 360 Quadratmetern neu ausgebauter Bürofläche entstehen 26 Arbeitsplätze – in einer Atmosphäre, die durch das natürliche Holz nicht nur optisch überzeugt, sondern auch nachweislich konzentrationsfördernd wirkt.

Terrasse als Extra-Plus für den Arbeitsalltag

Ein echtes Highlight der neuen Fläche ist die großzügige Terrasse mit rund 100 Quadratmetern. Sie bringt zusätzliche Freiräume in den Büroalltag und steht beispielhaft für den Anspruch, Arbeitswelten heute nicht nur funktional, sondern auch mit hoher Aufenthaltsqualität zu gestalten.

Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus

Die kpp consulting gmbh versteht sich als Ingenieurbüro mit Fokus auf fundierte Konsulentenleistungen – und zwar entlang des gesamten Lebenszyklus eines Bauobjekts. Unterstützt werden dabei Bauherrinnen und Betreiberinnen ebenso wie Generalplanerinnen und Generalunternehmerinnen.

„Unser Anspruch ist es, Bauprojekte und Bauobjekte sicher und nachhaltig zu entwickeln und zu steuern – ökologisch, ökonomisch und sozial. Dieses Denken findet im HoHo Next die ideale räumliche und inhaltliche Entsprechung“, erklärt BMst. Ing. Thomas Traxler, Executive Expert und geschäftsführender Gesellschafter von kpp.

ViennaEstate Gruppe verantwortet Management und Hausverwaltung

Auch organisatorisch ist das HoHo Wien bestens aufgestellt: Hausverwaltung und Asset Management liegen in den Händen der ViennaEstate Gruppe, die selbst mit ihrem Firmensitz im HoHo Wien eng mit dem Standort verbunden ist.

Das Unternehmen blickt auf eine 18-jährige Firmengeschichte zurück und betreut mit rund 50 Mitarbeiter*innen mittlerweile 1,2 Milliarden Euro Assets under Management. Gemeinsam mit Tochtergesellschaften deckt ViennaEstate die gesamte Wertschöpfungskette im Immobilienbereich ab – von Asset Management und klassischer Verwaltung über Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Sonderdienstleistungen.

Mehrwert für Standort und Mieter

Mit jedem neuen Einzug wird klar: Das HoHo Next bleibt ein Magnet für Unternehmen, die Nachhaltigkeit nicht nur als Schlagwort sehen, sondern als gelebtes Prinzip. Der Mix aus Holzarchitektur, moderner Infrastruktur und hoher Aufenthaltsqualität schafft ein Umfeld, das sowohl Mitarbeitenden als auch Unternehmen langfristig zugutekommt.