Musik verbindet Generationen im Haus Augarten

Der Kultursommer Wien macht auch heuer wieder in den Häusern zum Leben Station und sorgt für unvergessliche musikalische Nachmittage.

Im Haus Augarten begeisterte das Duo Vievo Bewohner, Angehörige und Gäste aus dem Grätzl mit einem stimmungsvollen Gartenkonzert, das südamerikanische Rhythmen mit französischen Klängen verband.

Treffpunkt für alle Generationen

Das Haus Augarten ist weit mehr als ein Wohnhaus – es ist ein Ort der Begegnung. Hier leben Seniorinnen und Senioren gemeinsam mit jungen Menschen, die im Rahmen des Projekts „Junges Wohnen“ im Haus wohnen und sich ehrenamtlich engagieren. Regelmäßige Veranstaltungen öffnen das Haus außerdem für das Grätzl und fördern den Austausch zwischen den Generationen.

„Wenn beim Kultursommer Wien Musik Menschen jeden Alters zusammenbringt, spiegelt das genau wider, wofür wir als Haus Augarten stehen.“

…betont Direktorin Kerstin Krammer. Das gelebte Miteinander mache solche Nachmittage zu besonderen Erinnerungen.

Musikalische Reise um die Welt

Mit ihrem Programm „Voice & Guitar“ nahmen Sänger Johannes Holzinger und Gitarrist Ben Enzon das Publikum mit auf eine klangvolle Reise von Frankreich bis nach Brasilien. Treibende Rhythmen, gefühlvolle Melodien und virtuoses Gitarrenspiel sorgten für beste Stimmung im Garten. Ein Besucher brachte die Begeisterung auf den Punkt: „Wir sind beim Konzert einmal um die Welt gereist. Das war einfach wunderschön.“

Kultursommer geht weiter

Der Kultursommer Wien bietet noch zahlreiche weitere Gartenkonzerte in den Häusern zum Leben. Insgesamt stehen 29 kostenlose Konzerte auf dem Programm, die auch für Besucherinnen und Besucher von außerhalb offen sind. Bei Schlechtwetter werden die Veranstaltungen in die Innenbereiche verlegt. Beginn ist jeweils um 15 Uhr – beste Voraussetzungen für einen musikalischen Sommer voller Begegnungen.