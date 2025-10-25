Im Herzen von Simmering öffnet sich im November eine inspirierende Welt der Farben und Formen. Die Ausstellung „Vielfalt sehen – Ausdruck erleben“ präsentiert Werke von Künstlerinnen und Künstlern der Lebenshilfe Wien. Besucher können die Ausstellung bis 28. November 2025 während der regulären Öffnungszeiten des Amtshauses kostenfrei erleben.

Inklusion mit einem Pinselstrich

Die Ausstellung der Lebenshilfe Wien zeigt die kreative Bandbreite ihrer Künstler. Jedes Werk erzählt eine individuelle Geschichte und eröffnet neue Perspektiven auf Ausdruckskraft und künstlerische Freiheit. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart betont:

„Die Werkschau zeigt auf wunderbare Weise, wie Kunst Brücken baut – zwischen Menschen, Lebenswelten und Blickwinkeln.“

Das Amtshaus Simmering wird so zu einem Ort der Begegnung, der Kreativität und der Lebensfreude.

Begegnung, Kunst und Kulinarik

Die Eröffnung am Dienstag, 4. November 2025, von 15 bis 19 Uhr, bietet ein abwechslungsreiches Programm. Neben der feierlichen Eröffnung durch Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und dem Team der Lebenshilfe Wien haben Besucher die Gelegenheit, die Künstlerinnen persönlich kennenzulernen. Ergänzt wird das Event durch kulinarische Spezialitäten der Kochgruppen der Lebenshilfe Wien, die für eine genussvolle Begleitung sorgen.

Open House für Interessierte

Die Ausstellung ist bis 28. November während der Öffnungszeiten des Amtshauses frei zugänglich. Das Amtshaus Simmering lädt somit alle Kunstinteressierten ein, die Werke in einem einladenden und barrierefreien Rahmen zu erleben. Unterstützt durch Bezirksvorsteher Steinhart, zeigt die Ausstellung, wie inklusive Kunst Menschen verbindet und einen Raum für Austausch und Inspiration schafft.

„Vielfalt sehen – Ausdruck erleben“

Amtshaus Simmering, 1. Stock

Enkplatz 2, 1110 Wien

Vernissage: 4. November 2025, 15–19 Uhr

Ausstellungsdauer: bis 28. November 2025, frei zugänglich während der Öffnungszeiten

www.wien.gv.at/simmering

Mehr zur Lebenshilfe Wien: www.lebenshilfe.wien