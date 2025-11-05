Für kunstaffine Menschen ist er jedes Jahr ein Fixpunkt in ihrem Veranstaltungs­kalender: der Kunstsupermarkt. Bereits zum 19. Mal kann man bis Mitte März auf der Mariahilfer Straße 103 unter rund 6.000 Orignial­werken nach seinem Lieblingsbild stöbern – und das zu erschwinglichen Preisen! Die Range bewegt sich überwiegend zwischen durchaus leistbaren 69 bis zu 359 Euro.

Große Auswahl

Ob Zeichnungen, Aquarelle, Fotografien, Acryl- und Ölbilder – das Angebot ist breit gefächert. 90 Kreative – von Studenten bis zu etablierten Künstler:innen – präsentieren ihre Werke. An die 300 Bilder kann man an den Wänden begutachten, die restlichen sind fein säuberlich in Boxen geschlichtet. Um den Überblick zu behalten, bekommt jede Künstlerin und jeder Künstler dabei eine eigene Kiste. Neben bereits bekannten Kunstschaffenden aus dem Vorjahr, stellen auch einige Neuzugänge ihre Werke vor: aus Österreich neu dabei sind Helga Madera aus Tirol und Wolfgang Huhs aus Graz. Internationale Künstler:innen, die in Wien ihr Debüt geben, sind Yvonne Medrala aus Deutschland, Montse Roldos und Paula Font aus Spanien sowie Juan Calejas aus Kolumbien.

Kunstsupermarkt

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 11–19 Uhr

Samstag: 10–18 Uhr

6., Mariahilfer Straße 103

kunstsupermarkt.at