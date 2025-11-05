Angeführt wurde die hungrige Runde von Jazz Gitti, die nicht nur stimmlich, sondern auch kulinarisch kräftig zulangte. Dicht hinter ihr folgten Publikumsliebling Gerhard Ernst, Entertainer Andy Lee Lang, Schauspieler Stephan Paryla-Raky und Society-Lady Christina Lugner – alle vereint in ihrer Liebe zum goldbraun gebratenen Gansl.

Wiener Schmäh trifft musikalische Highlights

Charmant und mit viel Humor führte Alexander Rüdiger, einst Kochlehrling im Marchfelderhof, durch den Abend. Zwischen Gänselebermousse, Kürbis-Chutney und dampfender Ganslsuppe sorgten musikalische Gäste wie Gernot und Stella Kranner sowie Berny Schremmer für Stimmung.

Von ABBA-Hits bis zu Klassikern der Bambis wurde gesungen, geschunkelt und geschmunzelt. Als DJ Ostkurve (Günter Kunz-Hager) über seinen viralen Ambros-Remix plauderte, waren alle beeindruckt – 44 Millionen YouTube-Klicks sprechen für sich!

Genuss mit Nachschlag

Während Winzerin Katharina Baumgartner ihren Jungwein kredenzte, ließen sich Haubenköche Heinz Hanner, Robert Letz und Manfred Buchinger nicht lange bitten: „Bis zur nächsten Ganslzeit dauert’s uns einfach zu lang!“, lachten die Küchenprofis und bestellten Nachschlag. Etwas zurückhaltender zeigte sich Model und Sängerin Beatrice Turin, die sich eine halbe Portion für den nächsten Tag aufhob – „so kann ich den Abend noch einmal genießen“.

Stimmung bis spät in die Nacht

Von Müdigkeit keine Spur: Spontan griffen „Die 3“ – Herbert Frei, Mike Korner und Alexander Klement – gemeinsam mit Gary Howard zur Gitarre und verwandelten den Gobelinsaal in ein stimmungsvolles Wohnzimmer. Mit „Only You“, „Weilst mei Freind bist“ und einer unplugged-Premiere von „Schifoan“ wurde bis spät in die Nacht musiziert.

Ein Fest für alle Sinne

Unter den begeisterten Gästen fanden sich Jacqueline Lugner, Gary Lux, Sissy Boran, Sandra Bleidt und Bürgermeister Markus Mentl-Weigl. Gemeinsam stimmten sie beim Heimweg beseelt an: „I am from Austria …“