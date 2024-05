„Landstraßer Gespräch“ in der VHS: Unsere Rolle in der EU

Wer sich vor der EU-Wahl am 9. Juni noch ein Bild zur Postion Österreichs in der Europäischen Gemeinschaft machen möchte, kann sich im Rahmen eines „Landstraßer Gesprächs” am 3. Juni in der VHS Landstraße Überblick verschaffen.

Bei „Österreich in der EU – Rück, Ein- und Ausblicke“ spricht Mag. Mario Lackner mit Prof. Mag. Dr. Josef Weidenholzer, ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments und Vizepräsident der dortigen S&D-Fraktion.

Vergangenheit, Gegenwart und Perspektiven

Im Rahmen des Gesprächs wird die Entwicklung Österreichs in den 1990ern vor und nach dem EU-Beitritt 1995 beleuchtet. Diskutiert wird auch, wie sich die Arbeit im Europäischen Parlament sowie dem komplexen System EU gestaltet. Abschließend werden Perspektiven aufgezeigt, die sich in der aktuellen Multikrise für das kommende Jahrzehnt bieten.

Publiziert als „Landstraßer Protokolle“

Die „Landstraßer Gespräche“ sind ein Forum zu gesellschaftspolitisch und historisch relevanten Themen, die einen Bezug zum dritten Bezirk haben. Um die Nachhaltigkeit dieser Veranstaltungen zu gewährleisten, werden sie als „Landstraßer Protokolle“ publiziert. Daher wird an diesem Abend ein Audio-Mitschnitt angefertigt, in dem Wortspenden aus dem Publikum anonymisiert ins Transkript aufgenommen werden.

3. Juni 2024, 18–19.30 Uhr

VHS Landstraße

Hainburger Straße 29, 1030 Wien

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich!

Information und Anmeldung: Tel.: 01/891 74 103 000, vhs.at/landstraße