Teresa Vogl im „Shades of Green“-Traum

Für ORF-Moderatorin Teresa Vogl entwirft Poleschinski eine exklusive Couture-Robe, die zeitlose Eleganz mit moderner Leichtigkeit verbindet. Das Kleid spielt mit fein abgestuften Grünnuancen: Ein fließendes Samtoberteil mit markanten Maschendetails geht über in einen weit schwingenden Ballrock.

Besonders raffiniert: präzise Faltenlegung, die im Licht eindrucksvolle Schatteneffekte erzeugt. Im Rock treffen zudem individuell eingefärbte Federn auf den Stoff – ein Materialmix, der vor allem in Bewegung seine volle Wirkung entfaltet. Perfekt also für die Tanzfläche im Ballsaal!

Nadine Leopold sorgt für Campari-Glamour

Ein echter Hingucker wird auch der Auftritt von Topmodel Nadine Leopold, die auf Einladung von Campari in einer spektakulären dreiteiligen Couture-Robe erscheint: Corsage, enger Rock und eine ausladende Seidenorganzaschleppe versprechen einen unvergesslichen Moment.

Die Corsage ist aufwendig handverziert und mit 3D-Stickerei versehen – High Fashion pur! Inspiriert wurde das Design vom ikonischen Campari-Rot, klaren Linien und der kristallinen Qualität von Eis. Auch Details, die an die Campari-Flasche und das Negroni-Glas erinnern, finden sich in der präzisen Komposition wieder. Zu sehen ist die Robe in ihrer vollen Pracht erstmals am Abend des Opernballs.

Patrizia Nolz setzt auf Pastell und Federleicht

Etwas zarter, aber nicht weniger elegant zeigt sich Sängerin Patrizia Nolz: Sie wird beim Opernball 2026 in einer zweiteiligen Robe in Pastell-Rosa erscheinen.

Zum engen Perlenkleid mit federbesetztem Saum kombiniert sie ein Tüllcape, ebenfalls mit Federnapplikationen. Ein besonderer Blickfang sind die Träger: Sie wurden mit großen Kristallsteinen aufwendig handbestickt – ein Detail, das garantiert für Funkeln sorgt.

Poleschinski selbst in Limettengrün – mit rotem Highlight

Und auch Eva Poleschinski selbst wird am Opernball nicht leise auftreten: Die Designerin zeigt sich in einer dreiteiligen Couture-Robe in zartem Limettengrün, die bereits einen Vorgeschmack auf ihre kommende Kollektion gibt.

Body und figurbetonter Ballrock sind komplett mit Perlen und Federn bestickt. Darüber trägt sie einen weiten Mantel mit XXL-Revers und Maschendetails an den Ärmeln. Als freches Highlight setzt sie auf eine metallisch rote Tasche, inspiriert vom Gastgeber Campari – ein Stilbruch, der sitzt.

Der Opernball 2026 wird nicht nur getanzt – er wird auch modisch inszeniert. Und Eva Poleschinski liefert dafür die passende Couture-Show.