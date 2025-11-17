Der 1. Stock des Amtshauses hat sich in eine lebendige Galerie verwandelt. 59 Werke von 40 Künstlern zeigen eindrucksvoll, wie inspirierend kreativer Ausdruck sein kann, wenn Mut, Individualität und gemeinschaftlicher Zusammenhalt aufeinandertreffen. Die Eröffnung bot berührende Momente voller Musik, Wärme und Wertschätzung – ein Fest der Vielfalt mitten in Simmering.

Kunst, die verbindet: Simmering feiert Vielfalt

Mit herzlichen Worten eröffnete Bezirksvorsteher Thomas Steinhart die farbenfrohe Schau, sichtlich beeindruckt von der Atmosphäre, die den Festsaal erfüllte. Die Künstler der Lebenshilfe Wien hätten das Amtshaus „in eine farbenfrohe Galerie verwandelt“. Steinhart hob auch die Leidenschaft und Lebensfreude hervor, die in jedem Bild spürbar sei. Gemeinsam mit Stefan Sedlitz, Präsident der Lebenshilfe Wien, schnitt er feierlich das symbolische Band zur Ausstellung durch.

Für musikalische Gänsehautmomente sorgten Peter Mitschitczek und die Theatergruppe der Tagesstruktur Ruppgasse, die mit zwei Liedern den Nachmittag zu etwas ganz Besonderem machten. Durch das Programm führte Monika Trummer mit spürbarer Herzlichkeit.

Einblicke: Geschichten hinter Bildern

Besonders berührend waren die persönlichen Einblicke der Kunstschaffenden in ihre Werke. So erzählte Dusan Tadic charmant von seiner „Nadel im Heuhaufen“, während Yvonne Aigner mit ihrer farbenfrohen „Unterwasserwelt“ zum Träumen einlud. Jasmin Rychnovsky sprach über ihr Werk „Untergang“ und über die Ruhe, die sie beim Malen findet.

Gemeinsam mit Betreuerin und Künstlerin Elena Zaunschirm gaben sie dem Publikum einen seltenen und wertvollen Blick hinter die Kulissen ihres künstlerischen Schaffens.

59 Werke, ein Ziel: Vielfalt sichtbar machen

Mit insgesamt 59 Werken aus drei Tagesstrukturen – Ruppgasse, Brehmstraße und Schuhfabrikgasse – präsentiert die Ausstellung eine eindrucksvolle Mischung aus Farben, Formen und Emotionen. Noch bis 28. November 2025 können Besucher die Kunstwerke während der Öffnungszeiten des Amtshauses nicht nur bewundern, sondern auch erwerben.

Zum Abschluss dankte Bezirksvorsteher Steinhart allen Beteiligten – den Kunstschaffenden, dem engagierten Team der Lebenshilfe Wien und ganz besonders der Kochgruppe der Dresdner Straße für das köstliche Fingerfood. Es war ein Nachmittag, der zeigte: Kunst verbindet – und Vielfalt bereichert Simmering.

www.lebenshilfe.wien