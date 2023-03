LeMeVi: Hier ist der richtige Platz für Visionen

Ein recht ungewöhnliches Projekt haben zwei Frauen im Jänner ­nach einem Jahr Baustelle gestartet. Sie nennen es „LeMeVi“ oder „lebe mehr Visionen“. In der Zennergasse 10 bieten sie drei Räume von 12 bis 33 m2 für Beratungen und Workshops an. „LeMeVi bedeutet für uns, einen Raum für die Entstehung, Gestaltung und Umsetzung von Visionen zu schaffen. Als Ort der Begegnung und des Austausches für Klienten und Kollegen“, so das Credo der beiden Gründerinnen Lena Mayer und Melanie Hiel.

Ansprechen wollen sie „Gleichgesinnte aus den Bereichen der Gesundheitsförderung, ange­fangen von Yoga, Massagen, Physiotherapie über Coaching, Lebensberatung, Psychotherapie bis hin zur Humanenergetik.“ Das Haus in der Zennergasse soll als „Oase der Ruhe“ fun­gieren, eben als ein Visionshaus. „Als Auszeit von der Stadt, ohne die Stadt verlassen zu müssen“, lächeln die beiden Damen. Mehr ­Details, Preise und Möglichkeiten online unter: www.lemevi.at

Lena Mayer und Melanie Hiel im Porträt

Berufe: Gründerinnen von „LeMeVi – lebe mehr Visionen“, einer Gemeinschaftspraxis für Gesundheitsförderung in der Zennergasse 10. Lena ist Ernährungsberaterin, psychosoziale Beraterin und Supervisorin. Melanie ist selbstständige Kinesiologin und psychosoziale Beraterin in Ausbildung.

Persönliches: Lena, 36, Melanie, 34.

Hobbys: Persönlichkeitsentwicklung, Austausch mit Gleichgesinnten, Yoga, Meditieren, Bewegung in der Natur.

Familienstand: Beide in glücklichen Beziehungen.

Wohn-Grätzel: Frauenfeld (Hernals) und Sandleiten.

Was sie an ihrem Bezirk mögen: Besonders an unserem Standort genießen wir die Ruhe, die Nähe zur Natur, den wunderschönen Wilhelminenberg bis hin zur Jubiläumswarte und den Ausblick. Es ist ein Ort zum Runterkommen und Wohlfühlen. Man fühlt sich hier schon fast wie am Land.

Was sie an ihrem Bezirk nicht mögen: Wir lieben gutes Essen, daher könnte das kulinarische Angebot in unserem Grätzel noch ausgeweitet und der Lieferservice im Grätzel verbessert werden.

Was ihnen wichtig ist: Ein schönes Miteinander zu schaffen und sich gegenseitig zu unterstützen und auszutauschen beim Aufbau der Selbstständigkeit.

Unser Lebensmotto: Step by step.