Klostergassen-Schülerinnen siegen in zwei Disziplinen

Sechs Schülerinnen des Bundesgymnasium 18 in der Klostergasse haben am 22. Februar die Wiener Landesmeisterschaft im Geräteturnen gewonnen.

Die Mädchen, alle 11 Jahre alt, haben sich gegen die Mädchen von nicht weniger als elf anderen Schulen durchgesetzt. „Wir haben viel trainiert und sind überglücklich, dass es sich gelohnt hat und wir Landesmeisterinnen von Wien in unserer Altersgruppe geworden sind“, erklärt Marie Stühlinger ­überglücklich.

Medaillen

Aber es gab noch weitere Erfolge der Kloster­gassen-Schülerinnen. Beim ­traditionellen Wiener Winterpokal am 25. Februar in den Sporthallen der Hopsagasse wurden zahlreiche Stockerlplätze für die ASC-Florettfechterinnen der Jugend D, C und B erreicht. Diese sind zwischen 8 und 13 Jahren alt und schon jetzt vorne mit dabei. Die siegreiche Teilnehmerin ­Annika Mussman (10 Jahre), Goldgewinnerin Jugend D (Alter 10-11 Jahre) ist hocherfreut: „Fechten ist so ein cooler Sport. Ich würde mich freuen, wenn noch viel mehr Mädchen in meiner Altersgruppe zu uns ins ­Training kommen.“