Linie 18: Zwei Bezirke klimafreundlich verbunden

Die Verlängerung der Linie 18 bringt mehr Haltestellen, Radwege und Grün und eine verbesserte Anbindung zwischen Landstraße und Leopoldstadt.

Wien setzt ein starkes Signal für nachhaltige Stadtmobilität. Die neue 3,1 km lange Strecke der Linie 18 verbindet künftig Schlachthausgasse (U3) mit der U2-Station Stadion und bindet wachsende Wohngebiete sowie den Prater optimal an. Sieben zusätzliche Haltestellen, begleitender Radwegebau und umfangreiche Begrünungen verbessern die Lebensqualität in beiden Bezirken erheblich.

Erweiterte ÖPNV-Achse mit Ziel Herbst 2026

Die Wiener Linien arbeiten gerade am Ausbau der Linie 18. Ab Herbst 2026 fährt die Bim über insgesamt sieben neue Stationen zwischen Schlachthausgasse und Stadion – inklusive Umsteigemöglichkeiten zu U-Bahn, S-Bahn und Fernverkehr. Sie verbessert dadurch die Ost-West-Verbindung in Wien. Jährlich sollen rund sechs Millionen Fahrgäste befördert und bis zu 1.300 Tonnen CO₂ eingespart werden.

Radwege und Stadtgrün zwischen Landstraße und Prater

Parallel zum Gleisausbau entstehen rund 2. 150 m baulich getrennte Radwege: etwa in Meiereistraße, Viehmarktgasse, Rennweg und Stadionbrücke, ergänzt durch neue Verbindungen zur Rinnböckstraße. Zudem werden über 200 Bäume gepflanzt, und ein 70 m langes Grüngleis beim Ernst‑Happel‑Stadion sorgt für ein besseres Mikroklima.

Einschränkungen in der Landstraße durch Baustellen im Sommer

Mit Einschränkungen des Verkehrs ist in den Sommermonaten 2025 in der Landstraße durch Bauarbeiten zu rechnen. Entsprechende Gleis- und Straßenbauarbeiten werden im Bereich U3 Schlachthausgasse zwischen Markhofgasse und Schnirchgasse und am Rennweg zwischen den Haltestellen Oberzellergasse und St. Marx durchgeführt.

Großevents und Stadtentwicklungs-Achse profitieren

Die verlängerte Linie 18 verbessert auch die Anbindung bei Großveranstaltungen: Die Endhaltestelle Stadion bietet eine Wendemöglichkeit direkt beim Happel-Stadion und verbindet Gäste unkompliziert mit Haupt- und Westbahnhof. Zudem werden neue Wohn- und Quartiersprojekte wie Eurogate oder Village im Dritten optimal erschlossen. Ein überarbeitetes Busangebot mit der neuen Linie 18E (in der Landstraße) und 78A ersetzt Teile des bisherigen Bustransports.

Über die betroffenen Streckenabschnitte und den Zeitplan können Sie sich online laufend unter www.wienerlinien.at informieren.