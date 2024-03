Lorenz Böhler: MedUni Wien sieht sich nicht eingebunden

Die MedUni Wien als alleiniger Dienstgeber des ärztlichen Personals am AKH Wien ist bis dato nicht in die Pläne der AUVA zum Traumazentrum Wien-Brigittenau (vormals Lorenz-Böhler) eingebunden. So heißt es in einer Aussendung.

Die von den Medien berichteten, einseitig getroffenen Beschlüsse der AUVA betreffend Übernahme von Leistungen des AUVA-Traumazentrums Wien-Brigittenau durch das Universitätsklinikum AKH Wien sind aus dienstrechtlichen, formal-organisatorischen Gründen und aufgrund von ungeklärten Fragen bei den Themen Leitungsfunktionen und Zusammenarbeit nicht ohne weiteres möglich.

So liegt laut Johannes Steinhart, Präsident der Wiener und Österreichischen Ärztekammer, ein Missmanagement der AUVA als Trägerin des Spitals nahe: „Das Lorenz-Böhler-Krankenhaus ist im Bereich der unfallchirurgischen Versorgung ein zentrales Haus. Eine Schließung desselben muss wohlüberlegt und strategisch vorbereitet sein. Nach derzeitigem Informationsstand scheint das aber überhaupt nicht der Fall zu sein. Auch die Stadtpolitik ist laut eigenen Angaben von den Plänen zur Schließung des Spitals überrascht worden, was nicht hinnehmbar ist.“

MedUni Wien warnt vor Pflege-Engpass

Aufgrund einer bestehenden Zusammenarbeitsvereinbarung zur gemeinsamen Betriebsführung und aufgrund der Finanzflüsse zwischen Bund und Stadt Wien ist jedenfalls eine Einbindung der zuständigen Ministerien, des Bundes und der verantwortlichen Gremien der gemeinsamen Betriebsführung von MedUni Wien und AKH Wien unabdingbar.

Die durch die Ereignisse rund um das Traumazentrum Wien-Brigittenau entstandene Versorgungslücke an Akut-Operationen könnte allenfalls seitens der Mitarbeiter der MedUni Wien, die das gesamte ärztliche Personal am Universitätsklinikum AKH Wien stellt, zusätzlich geleistet werden, wenn entsprechend Pflegepersonal bereitgestellt wird.

Der derzeitige, seit langem bekannte und gut dokumentierte Mangel an Pflegekräften und OP-Kapazität an mehreren Kliniken des AKH Wien bedarf einer dringenden Lösung und darf durch die Pläne im Zusammenhang mit dem Traumazentrum Wien-Brigittenau nicht weiter verschlechtert werden.

Der Direktor des AKH Wien, Herwig Wetzlinger, versteht die Aufregung des Rektors der Med Uni Wien, Markus Müller, hinsichtlich der geplanten Übersiedlung von Teilen des Traumzentrums Wien-Brigittenau in das AKH Wien nicht, da bei allen diesbezüglichen Besprechungen Vertreter der MedUni Wien anwesend und selbstverständlich eingebunden sind. „Aufgrund der gemeinsamen Betriebsführung des AKH Wien ist die Zusammenarbeit mit der MedUni Wien in jedem Fall gegeben“, unterstreicht der Direktor des AKH Wien.