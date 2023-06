Ein herrlicher Lauftag für Frauen und Mädchen

Ab 9 Uhr wird es rund um die Hauptallee nur so wuseln, wenn der größte Frauenlauf Europas über den Asphalt geht. Heute, Sonntag, feiern mehr als 21.400 Frauen und Mädchen ihren „Kind of Magic“.

Neben Tausenden Hobbyläuferinnen, die nur Spaß am Sport haben wollen, geht ein Top-Athletinnenfeld auf Rekordjagd. Neben persönlichen Bestmarken wackelt auch der 2021 aufgestellte Streckenrekord von Gladys Chepkurui (Kenja, 14:50 Minuten). Neben Lokalmatadorin Julia Mayer werden auch Läuferinnen aus Kenia, Italien, Deutschland und Schweden alles geben. Doch die ganz Schnellen sind eigentlich nur ein Nebenschauplatz.

Großartig seit 35 Jahren

Wichtiger ist der Spaß am Laufsport – und der so wichtige Gesundheitsaspekt. „Wir wollen das 35-jährige Bestehen gebührend feiern und den Prater gemeinsam in einen magischen Ort für alle Teilnehmerinnen und Besucherinnen verzaubern“, so Organisatorin Ilse Dippmann. „Seit 35 Jahren dürfen wir Frauen und Mädchen für Bewegung begeistern und helfen damit nicht nur ihrer Gesundheit.“

Überlebenswichtig für die Gesundheit

Denn regelmäßige Bewegung ist das beste Medikament der Welt, beeinflusst das Gehirn, fördert das Wachstum neuer Hirnsubstanz, schützt vor Demenz und verschiedensten Erkrankungen. Zudem wird das Herz-Kreislauf-System verbessert, der Blutdruck gesenkt und Stoffwechselfunktionen werden optimiert. Als Ziel nennt Sportmediziner Robert Fritz mindestens 150 Minuten Ausdauer und zweimal wöchentliches Krafttraining.

Ein herrlicher Lauftag

Neben der sportlichen Herausforderung warten heute bei der Hauptallee spannende Live-Talks, einige Aktiv-Work-Outs, eine Erlebniswelt für die Jüngsten und ein Foto- & Videocorner, um die besten Momente des Lauftages festzuhalten. „Das Jubiläumsprogramm verspricht wirklich magisch zu werden“, freut sich Ilse Dippmann (Bild unten beim ORF-Interview).