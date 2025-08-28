Für die passende Stimmung sorgte Sängerin Sabrina Kreutzberger, die mit bekannten Italo-Hits das Publikum zum Mitsingen brachte. Ein echtes Highlight folgte um 20:30 Uhr: Die spektakuläre Daidalos-Feuershow brachte die Gäste zum Staunen und heizte die Stimmung weiter an.
Gastgeberin Maria Klara Heinritzi zeigte sich rundum zufrieden:
„Die L’Osteria steht für italienische Lebensfreude & Gastfreundschaft. Mit unserer ersten ‚La Notte Italiana‘ konnten wir genau das an unsere Gäste weitergeben.“
Stars feierten mit
Auch zahlreiche Promis ließen sich das Event nicht entgehen. Bruce Darnell schwärmte:
„Das L’Osteria Sommerfest ist für mich echtes Dolce Vita – wie zu Freunden nach Hause kommen.“
Prominent vertreten waren außerdem die Top-Models Amelina und Paulina Schulz, Töchter von Box-Legende Axel Schulz. Gemeinsam mit ihrer Mutter Patricia genossen sie den Abend und bekannten sich als echte Italien-Fans:
„Von der Eleganz bis zum Essen – Italien ist einfach unser Lebensgefühl!“