Für die passende Stimmung sorgte Sängerin Sabrina Kreutzberger, die mit bekannten Italo-Hits das Publikum zum Mitsingen brachte. Ein echtes Highlight folgte um 20:30 Uhr: Die spektakuläre Daidalos-Feuershow brachte die Gäste zum Staunen und heizte die Stimmung weiter an.

Gastgeberin Maria Klara Heinritzi zeigte sich rundum zufrieden:

„Die L’Osteria steht für italienische Lebensfreude & Gastfreundschaft. Mit unserer ersten ‚La Notte Italiana‘ konnten wir genau das an unsere Gäste weitergeben.“

Stars feierten mit

Auch zahlreiche Promis ließen sich das Event nicht entgehen. Bruce Darnell schwärmte:

„Das L’Osteria Sommerfest ist für mich echtes Dolce Vita – wie zu Freunden nach Hause kommen.“

Prominent vertreten waren außerdem die Top-Models Amelina und Paulina Schulz, Töchter von Box-Legende Axel Schulz. Gemeinsam mit ihrer Mutter Patricia genossen sie den Abend und bekannten sich als echte Italien-Fans: