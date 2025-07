Luxus zum kleinen Preis mit „Erlebe Deine Hauptstadt“

Mit Spitzenhotels, einmaligen Führungen und kulinarischen Überraschungen lädt die Sommer-Edition von „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“ noch bis 7. September 2025 dazu ein, Wien so zu erleben, wie man es sonst nur Gästen gönnt.

Wenn Wiens Gassen unter Sommerlicht flirren und selbst eingefleischte Wiener auf der Suche nach dem Besonderen sind, kommt die richtige Einladung gerade recht. Die Tourismusinitiative „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“ ist zurück und bringt auch 2025 wieder exklusiven Stadturlaub zum Sonderpreis. Mit limitierten Hotelpaketen, spektakulären Erlebnissen und der praktischen EDH.Wien Card erleben Einheimische Wien wie nie zuvor – luxuriös, leistbar und voller Überraschungen. Ob Domdach oder Designerbett: So exklusiv war Wien noch nie so zugänglich. Dieses Jahr gönnt man sich die Stadt einfach selbst.

Schlafen wie ein VIP – zahlen wie ein Local

Wer immer schon mal im legendären Hotel Sacher, dem eleganten SO/ Vienna oder dem neuen Anantara Palais Hansen Vienna logieren wollte, kann diesen Sommer einen Haken auf seiner Wunschliste setzen. Ab 190 Euro übernachten zwei Personen zwei Nächte in einem ausgewählten Spitzenhotel. Vom Design-Traum bis zum Grandhotel ist alles dabei, und das mit echten Mehrwerten. In jedem Paket steckt nicht nur Top-Service, sondern auch eine gut gefüllte Überraschungsbox mit Wiener Delikatessen und feinen Kleinigkeiten zum Mitnehmen.

Erlebnisse, die man nicht googeln kann

Die diesjährige Edition bringt aber nicht nur Logenplätze zum Schlafen, sondern auch „Once-in-a-Lifetime“-Erlebnisse. Wie wäre es mit einer geheimen Spezialführung durch den Stephansdom, begleitet von Dompfarrer Toni Faber persönlich (26. Juli und 12. September)? Oder einer süß-sauren Verkostung bei Staud’s, geführt vom legendären Hans Staud himself (27. August)? Dazu kommen laufend neue Highlights: von der Vespa-Ausfahrt durch den 1. Bezirk bis zur privaten Führung durch die Wiener Schuhmanufaktur Scheer.

Mit der EDH.Wien Card durch Wiens Kulinarik & Kultur

Wer bucht, bekommt nicht nur ein Hotelzimmer, sondern auch die EDH.Wien Card. Mit ihr gibt’s Rabatte in über 60 Partnerbetrieben – vom Schnitzel bei Figlmüller, über Drinks im Kleinod, bis zum Museumsbesuch oder Einkauf im Concept Store. Die Karte ist der Schlüssel zur Stadt, vollgepackt mit Vorteilen, die den Wien-Trip noch versüßen.

Die Aktion läuft noch bis 7. September 2025 – und die Nachfrage ist bereits hoch. Wer Wien anders erleben will, sollte rasch buchen. Alle Infos und Pakete gibt’s auf:

www.erlebe-deine-hauptstadt.wien