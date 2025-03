Eine Million für die besten Bildungsprojekte: jetzt bewerben!

Die MEGA Bildungsstiftung setzt einen klaren Fokus auf Wirtschaftsbildung und vergibt bereits zum sechsten Mal eine Million Euro, um innovative Bildungsprojekte zu unterstützen. Ab sofort können schulische und außerschulische Initiativen, NGOs und Social Businesses ihre Ideen einreichen. Die Frist endet am 5. Mai.

Trotz der jüngsten Verbesserungen bei den PISA-Ergebnissen gibt es in Österreich weiterhin einen großen Bedarf an Finanz- und Wirtschaftsbildung für junge Menschen. Eine Umfrage der Finanzberatung zeb zeigt, dass sich nur ein Drittel der 14- bis 27-Jährigen in finanziellen Fragen sicher fühlt. Gleichzeitig steigt die Zahl der Jugendlichen, die mit Schulden zu kämpfen haben. Die MEGA Bildungsstiftung reagiert auf diesen Bedarf und fördert deshalb Projekte, die junge Menschen mit wichtigen wirtschaftlichen und finanziellen Kompetenzen stärken.

„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten müssen wir den jungen Menschen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre eigenen Finanzen im Griff zu haben“, erklärt Andreas Ambros-Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung. Das Ziel ist es, mehr Wirtschaftsbildung in Österreich zugänglich zu machen und damit jungen Menschen die Werkzeuge zu geben, aktiv am Wirtschaftsleben teilzunehmen.

Projekte einreichen und gewinnen

Schulische und außerschulische Initiativen sowie NGOs und Social Businesses können ihre Projekte bis zum 5. Mai unter www.megabildung.at einreichen. Besonders willkommen sind Initiativen, die bereits lokal oder regional erfolgreich sind und nun mit Unterstützung auf nationaler Ebene wirken möchten. „Unsere Förderung soll es ermöglichen, innovative Konzepte in ganz Österreich bekannt zu machen und so einen echten Unterschied zu machen“, so Ambros-Lechner.

Unterstützung für die Finalisten und Gewinner

Die sechs besten Projekte werden von einer Fachjury ausgewählt, die sich aus Experten aus den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Pädagogik zusammensetzt. Beim großen MEGA Live-Finalevent im Herbst werden die drei Gewinnerprojekte gekürt. Diese erhalten jeweils 200.000 Euro, während alle Finalisten mit 80.000 Euro und einer gezielten Unterstützung durch Coaching und Workshops in der „MEGA Academy“ rechnen können.

Investition in eine starke Wirtschaft

„Wirtschaftskompetenz ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben und einer starken Wirtschaft“, sagt Dr. Wolfgang Hofer, Stiftungsvorstand der B&C Privatstiftung. „Die MEGA Bildungsstiftung trägt dazu bei, dass junge Menschen die nötigen wirtschaftlichen Kompetenzen erlangen, um selbstbewusst in der Gesellschaft und der Wirtschaft zu agieren.“ In den vergangenen Jahren hat die Stiftung bereits zahlreiche bedeutende Bildungsprojekte gefördert und wird dieses Engagement auch 2025 mit Nachdruck fortsetzen.

Mehr Informationen zur Ausschreibung und zur Einreichung von Projekten gibt es unter www.megabildung.at.