Mehr Grün für Simmering: Entsiegelung mit Verantwortung

Die Entsiegelungsprojekte am Enkplatz und Wilhelm-Svetelsky-Platz sind abgeschlossen – die Endabrechnung steht. Mit 4,5 Millionen Euro wurden zwei zentrale Orte in Simmering klimafit gemacht. Der Bezirk zeigt: Lebensqualität und Budgetdisziplin schließen einander nicht aus.

Wo früher Asphalt dominierte, wächst heute Grün. Mit den umfassenden Umgestaltungen am Enkplatz und am Wilhelm-Svetelsky-Platz setzt Simmering ein starkes Zeichen für nachhaltige Stadtentwicklung. Die Investitionskosten liegen bei knapp 4,5 Millionen Euro – doch für den Bezirk bedeutet das keine finanzielle Belastung, sondern ein Plus im Budget. Möglich wurde das durch gezielte Förderungen und eine vorausschauende Planung.

Zwei Plätze, ein Ziel: mehr Lebensqualität

Mit der Umgestaltung des Enkplatzes (2,57 Mio. Euro) und des Wilhelm-Svetelsky-Platzes (1,925 Mio. Euro) sind zwei zentrale Orte in Simmering umfassend entsiegelt, begrünt und aufgewertet. Entstanden sind neue Aufenthaltsbereiche, zusätzliche Bepflanzungen und mehr Raum für Begegnung. Die beiden Projekte, die nun vollständig abgeschlossen sind, zeigen deutlich: Stadtentwicklung muss nicht auf Kosten der Umwelt gehen.

Förderungen entlasten das Bezirksbudget

Rund 80 Prozent der Projektkosten sind durch Fördermittel gedeckt – ein wichtiger Hebel, der es dem Bezirk ermöglicht, nur ein Fünftel der Gesamtsumme selbst zu tragen. Für Simmering bedeutet das konkret: Bei Gesamtkosten von 4.495.000 Euro verbleiben lediglich 899.000 Euro an Eigenaufwand. Ein beachtlicher Erfolg, der durch kluge Verhandlungen und effizientes Projektmanagement erzielt wurde.

Finanziell stabil, ökologisch vorbildlich

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart betont die doppelte Wirkung der Investitionen: „Wir handeln mit Hausverstand und Verantwortung. Trotz dieser beiden Großprojekte kann der Bezirk ein Budgetplus von 4 Millionen Euro vorweisen.“ Für ihn sind nachhaltige Stadtentwicklung und wirtschaftliche Stabilität keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Die Entsiegelungsmaßnahmen unterstreichen den Anspruch Simmerings, eine lebenswerte und zukunftsorientierte Umgebung zu schaffen – mit klarem Blick auf Umwelt und Finanzen.

www.wien.gv.at/simmering/