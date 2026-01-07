Was in den dicht bebauten Innenbezirken die U-Bahn für verbesserte Mobilität ist, braucht in Außenbezirken oft neue Lösungen. Genau hier setzt der WienMobil Hüpfer an und wird nun konsequent weiterentwickelt. Nach einem erfolgreichen Testbetrieb geht das beliebte Angebot im 22. Bezirk in die nächste Phase und macht Alltagswege für Donaustädterinnen und Donaustädter noch komfortabler.

Mehr Fahrzeuge für mehr Flexibilität im Alltag

Seit dem Start im Herbst 2023 hat sich der WienMobil Hüpfer als verlässlicher Begleiter im Bezirk etabliert. Über 35.000 Fahrgäste wurden bereits nahe ihrer Haustür abgeholt oder dorthin zurückgebracht. Ab heute steht nun ein erweitertes Angebot zur Verfügung: Statt zwei sind werktags drei E-Kleinbusse unterwegs. Damit stehen vor allem tagsüber mehr Kapazitäten zur Verfügung – ideal für Wege zur U-Bahn, zum Einkaufen oder nach Hause.

Die Umstellung markiert zugleich den Übergang vom Test- in den Regelbetrieb. Die Wiener Linien und die Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste nutzen die gewonnenen Erfahrungen, um Angebot und App laufend zu verbessern. Das zeigt sich auch in den Bewertungen: Mit durchschnittlich 4,9 von 5 Punkten zählt der Hüpfer zu den beliebtesten Mobilitätsservices der Stadt.

Smarte Ergänzung zum Öffi-Netz im Bezirk

Der WienMobil Hüpfer schließt dort Lücken, wo klassische Linien an ihre Grenzen stoßen. Der rollstuhlgerechte E-Bus ist bequem per App zu buchen, Anfragen mit ähnlichen Routen werden automatisch gebündelt. Das spart Zeit, Wege und Energie. Voraussetzung ist lediglich ein gültiger Fahrschein der Wiener Linien, er gilt selbstverständlich auch für alle anderen Öffis.

Das bestehende Bediengebiet bleibt vorerst gleich, um Vergleichsdaten zu sichern. Parallel dazu prüft man, wo zusätzliche Haltepunkte sinnvoll wären, um das Netz künftig noch dichter zu knüpfen. Der Hüpfer soll den Alltag im 22. Bezirk weiter erleichtern – schnell, flexibel und umweltfreundlich.

Betriebszeiten:

Montag bis Freitag: 6–22 Uhr

Samstag: 8–24 Uhr

Sonntag: 14–22 Uhr

Alle Details zu Buchung, Tickets und Haltepunkten gibt es unter

www.wienerlinien.at/wienmobil/huepfer