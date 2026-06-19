Kostenlose Erfrischung in der OMNi-BiOTiC WORLD

Wer an heißen Sommertagen auf der Suche nach einer erfrischenden Abkühlung ist, kann derzeit in der OMNi-BiOTiC WORLD auf der Mariahilfer Straße vorbeischauen.

Dort gibt es im Rahmen einer Sommeraktion den beliebten Flocke Flora Ballaststoff-Tee kostenlos zum Mitnehmen – solange der Vorrat reicht.

Erfrischung mit Mehrwert

Der Flocke Flora Eistee setzt auf natürliche Zutaten und einen möglichst geringen Verarbeitungsgrad. Direkt aufgebrühte Kräuter, Direktsäfte sowie Bioqualität stehen dabei im Mittelpunkt. Besonders hervorheben möchten die Hersteller die Magen- und Darmfreundlichkeit der Getränke.

Ein besonderes Merkmal: Die Tees sind mit wasserlöslichen Ballaststoffen angereichert. Verwendet werden unter anderem Akazienfasern, die weder Geschmack noch Konsistenz verändern. Sie dienen den nützlichen Bakterien im Darm als Nahrung und unterstützen damit die Darmflora.

Wissenswertes rund ums Mikrobiom

Wer mehr über die Bedeutung des Mikrobioms erfahren möchte, wird ebenfalls in der OMNi-BiOTiC WORLD fündig. In der Filiale auf der Mariahilfer Straße 55 erhalten Besucher Informationen rund um die Darmgesundheit sowie die Welt der Pro- und Präbiotika. Zusätzlich stehen Kostenproben verschiedener Produkte zur Verfügung.

Die Sommeraktion läuft nur solange der Vorrat reicht.