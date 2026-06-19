Meinung der Meidlinger gestaltet die Zukunft Meidlings

Bezirksvorsteher Wilfried Zankl lädt im Rahmen einer Umfrage die Bezirksbewohner ein, ihre Ideen, Anregungen und Wünsche für die Zukunft Meidlings einzubringen.

Wie lebt es sich in Meidling? Was läuft gut und wo gibt es Möglichkeiten für Verbesserungen? Um all das in Erfahrung zu bringen hat der 12. Bezirk eine große Umfrage ins Leben gerufen, deren Ergebnisse in die Planung der Zukunft Meidlings einfließen sollen.

„Meidling ist ein vielfältiger Bezirk mit sehr unterschiedlichen Grätzln und Bedürfnissen. Deshalb ist es mir wichtig, direkt von den Menschen zu hören, was ihnen für die Zukunft unseres Bezirks besonders am Herzen liegt. Wer mitmacht, hilft dabei, Meidling gemeinsam weiterzuentwickeln“, erläutert Bezirksvorsteher Wilfried Zankl.

Viele Themen werden Thema

Von Wohnen über Sicherheit und Nahversorgung bis hin zu Schulen, Kindergärten, Parks, Straßen und dem öffentlichen Verkehr: Gefragt sind die Anliegen und Wünsche zu all diesen Themenbereichen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem öffentlichen Raum. Denn hier kann der Bezirk selbst aktiv gestalten und Maßnahmen umsetzen.

Nicht nur Meidlinger, auch Menschen, die im 12. Bezirk leben, einkaufen oder ihre Freizeit verbringen, können teilnehmen. Wer die Zukunft Meidlings mitgestalten will, macht am besten gleich mit. Die große Meidling-Umfrage läuft bis 12. Juli.

Alle Infos gibt es unter: mitgestalten.wien.gv.at