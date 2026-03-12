Die Landstraßer Hauptstraße zählt zu den wichtigsten Geschäfts- und Verkehrsachsen des 3. Bezirks. Sie verbindet zentrale Grätzl-Plätze miteinander, zahlreiche Geschäfte, Betriebe und Gastronomie sind hier angesiedelt, täglich sind hier tausende Menschen unterwegs – viel davon zu Fuß oder mit dem Rad. Das soll schon in naher Zukunft noch angenehmer werden.Die Landstraßer Hauptstraße wird nämlich ab jetzt – auf Grundlage von rund 15.000 Vorschlägen von Bürgern – etappenweise in einen begrünten und verkehrsberuhigten Boulevard verwandelt.

“Sage und schreibe 5.700 qm werden entsiegelt, davon 1.200 qm neue Grünflächen geschaffen mit über 70 Beeten, 28 neue Bäume und fünf Hochstammsträucher gepflanzt und auf 700 m moderne Radwege errichtet. Damit machen wir die Lebensader durch den 3. Bezirk moderner lebenswerter und klimafit!“, freut sich Planungs- und Mobilitätsstadträtin Ulli Sima, die kürzlich gemeinsam mit Bezirksvorsteher Erich Hohenberger und NEOS-Wien Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner den offiziellen Startschuss für die Bauarbeiten gab.

„Bei der Bürger-Befragung standen Verkehrsberuhigung, sichere Radverbindungen, Begrünung und Abkühlung ganz oben auf der Wunschliste. Viele legen zudem großen Wert auf eine Aufwertung des öffentlichen Raums – mit mehr Platz zum Gehen, attraktiven Sitzmöglichkeiten und erhöhter Verkehrssicherheit für alle. Gleichzeitig bleibt die Durchfahrt für den öffentlichen Verkehr und den motorisierten Individualverkehr gewährleistet, und die Erhaltung der Zuliefermöglichkeiten sorgt dafür, dass die Geschäftsstraße weiterhin gut funktioniert. Dass wir nun mit der Umsetzung des ersten Bauabschnitts starten können, erfüllt mich mit großer Freude.“

“Mit mehr Platz und Sicherheit für Fuß- und Radverkehr sowie mehr Aufenthaltsqualität und Begrünung führen wir diese wichtige Einkaufsstraße in die klimafitte Zukunft. Das bringt auch neue Impulse für die Geschäftstreibenden. Denn wo man gerne unterwegs ist, kauft man lieber ein“, betont Pipal-Leixner.

Der 1. Bauabschnitt

Im ersten Bauabschnitt zwischen Juchgasse und Schlachthausgasse wird die Radinfrastruktur massiv verbessert. Wo es bisher lediglich schmale Mehrzwecktreifen gibt, werden nun und auf beiden Seiten der Landstraßer Hauptstraße baulich getrennte Ein-Richtungs-Radwege errichtet. Mit diesen werden auch viele neue Radabstellmöglichkeiten geschaffen – ganze 100 Radbügel sollen es in diesem Abschnitt der Landstraßer Hauptstraße werden.

In diesem Bereich gibt es bereits 69 Bestandsbäume. Hinzu kommen im Bereich der Landstraßer Hauptstraße und den Seitengassen Keinergasse, Steingasse und Eslarngasse insgesamt 28 neue Bäume und 5 neue Hochstammsträucher, die in den heißen Sommermonaten für angenehmen Schatten sorgen werden.

Anschließend an den ersten Bauabschnitt der Landstraßer Hauptstraße ist die Umsetzung von zwei Begegnungszonen geplant. Auf Höhe des Rochusmarktes – zwischen Weyrgasse und Erdbergstraße/Kundmanngasse – sowie zwischen Barichgasse und Juchgasse sollen sich auf Basis der ersten Planungen in Zukunft alle Verkehrsteilnehmenden den Straßenraum teilen. Neue Bäume und Sträucher, Sitzgelegenheiten und Wasserelemente sollen den Aufenthalt in den Bereichen angenehmer machen. Gleichzeitig soll die Durchfahrt für den öffentlichen Verkehr und für Kfz möglich bleiben.