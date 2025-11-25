Die Radwegoffensive für Liesing ist in voller Fahrt. Jetzt ist ein wichtiger Lückenschluss beim beliebten Liesingbachradweg fertiggestellt: Von der Riegermühle/Breitenfurter Straße entstand entlang von Brunner Straße und Meisgeyergasse ein rund 550 Meter langer, baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg über den Atzgersdorfer Platz. Er schließt an die bestehende Radverbindung in der Meisgeyergasse an und verbindet damit beide Teile des Liesingbachradwegs sicher und komfortabel.

Deutliche Verbesserung

Stadträtin Ulli Sima, Liesings Bezirksvorsteher Gerald Bischof, Fahrradbeauftragter Martin Blum und NEOS Wien Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner haben sich bei einer ersten Befahrung von der hohen Qualität der neuen Radverbindung überzeugt. „Diese Radwegeverbindung ist eine der wichtigsten in ganz Liesing! Ein lang gehegter Wunsch vieler Liesinger Radfahrerinnen und Radfahrer wurde hier erfüllt. Mit der neuen Verbindung wird in Liesing das Radeln sicherer, einfacher und komfortabler!“, so Bischof.

Sima ergänzt: „Wie immer, haben wir auch für zusätzliche Begrünung mit drei neuen Bäumen und 5 Hochstammsträuchern entlang der Strecke gesorgt. Mit dem neuen Lückenschluss wird die gesamte Verbindung entlang der Liesing nochmals aufgewertet!“