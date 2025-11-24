Veranstaltet wurde das Event vom UTSK Casino Wien, einem der ältesten Tanzsportvereine der Stadt. Der Verein besteht seit beinahe 80 Jahren und hat seinen Sitz im 8. Bezirk. In der Florianigasse trainieren aktuell rund 70 Tanzpaare – von ambitionierten Hobbytänzern bis hin zu mehrfach ausgezeichneten Spitzenduos.

Angeführt wird der UTSK von Präsidentin Sonja Sigmund-Jordan, die vor Ort ebenso vertreten war wie eines der berühmtesten Paare des Vereins: Irene und Helmut Hanke. Das Duo ist mehrfacher Staatsmeister und dreimaliger Sieger der Wiener Walzerkonkurrenz. Am Samstag wechselte Helmut Hanke jedoch die Perspektive – er fungierte als einer der Wertungsrichter.

Von den Bezirksfesten ins große Finale

Im Rahmen der Walzerkonkurrenz traten zunächst 15 Paare an, die sich in Vorrunden bei Veranstaltungen wie dem Maifest, dem „Dance in Floridsdorf“ sowie drei Bezirksfesten qualifiziert hatten. Nach einem spannenden Semifinale schafften es acht Paare ins große Finale – und lieferten eine eindrucksvolle Darbietung, die das Publikum begeisterte.

Die neuen Walzerkönige stehen fest

Der Höhepunkt des Abends war die Kür der neuen Walzerkönigin und des Walzerkönigs. Durchsetzen konnten sich schließlich:

Vera Sagaydak und Thomas Pischinger

Die beiden dürfen sich nicht nur über den prestigeträchtigen Titel freuen: Als Gewinn winken ein exklusives Fotoshooting, Einladungen zu insgesamt acht Bällen in der Ballsaison 2025/26 sowie eine Vorstellung im beliebten „Alles Walzer“-Ballmagazin 2026.