Für Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp ist klar: “Öffentliche Parks in dicht besiedelten Gebieten wie der Wiesbergpark sind wertvolle öffentliche Räume zum Ausruhen und Entspannen. Gleichzeitig werden der Spielplatz und der Ballsport-Bereich auf vielfältige Weise von Kindern und Jugendlichen in Beschlag genommen, um Zeit an der frischen Luft zu verbringen.”

Sprungmatte entfernt

Im Sommer 2025 wurde die Sprungmatte „Aladin“ entfernt, weil sie trotz wiederholten Wartungsarbeiten nicht vollständig repariert werden konnte und nachts zu großer Lärmbelastung führte. Seither fehlt ein Spielgerät im Park. Das soll sich nunmehr ändern, daher stellt die Bezirksvorstehung einige Möglichkeiten in Aussicht.

Jetzt mitentscheiden

Auf der Beteiligungsplattform der Stadt Mitgestalten können Interessierte bis 8.3.2026 abstimmen, welches neue Spielgerät kommen soll. Weitere Möglichkeiten der Mitbestimmung sind direkt in der Bezirksvorstehung Ottakring am Richard-Wagner-Platz 19 im 1. Stock (Montag bis Freitag 8–15:30 Uhr) oder nach telefonischer Vereinbarung möglich. Kontakt auch per E-Mail an post@bv16.wien.gv.at oder telefonisch unter 01/4000 16110.

Spielgeräte der Wahl