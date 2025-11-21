Mit dem Jahresende rücken Nachbarschaft, Austausch und gemeinsames Gestalten noch näher zusammen. In der Landstraße bietet die GB* Süd im Dezember gleich zwei Gelegenheiten, um mehr über das wachsende Village im Dritten zu erfahren oder selbst aktiv zu werden. Von Hintergrundinfos zur Entwicklung des Stadtteils über persönliche Anliegen bis hin zu gemeinsamen Kreativstunden – der Advent im Grätzl ist lebendig und vielfältig. Hier ein kompakter Überblick über die Angebote.

Treffpunkt Aspanggründe: Rund ums Village im Dritten

Wie entwickelt sich das neue Stadtquartier? Welche Projekte stehen an? Und was bewegt die Nachbarschaft? Beim Treffpunkt Aspanggründe am 3. Dezember öffnet das GBStadtteilmanagement seine Türen für alle, die mehr über das Village im Dritten erfahren wollen. Bei Kaffee und Kuchen stehen Mitarbeiter bereit, um Fragen zu beantworten, Anliegen aufzunehmen und über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Das Angebot richtet sich an alle Bewohner im Grätzl – egal ob neu zugezogen oder seit Jahrzehnten hier daheim.

Termin: 3. Dezember, 15-18 Uhr

Ort: GBStadtteilmanagement Aspanggründe, Elizabeth-T.-Spira-Promenade 2/8, 1030 Wien

Wer schon im Vorfeld Fragen hat, erreicht das Team auch während der Öffnungszeiten persönlich, telefonisch unter +43 677/618 408 30 oder per Mail an sued@gbstern.at.

Offener Basteltreff: Kreativ werden mit den Nachbarn

Wer Lust auf Gemeinschaft und ein bisschen kreative Auszeit hat, trifft sich am 12. Dezember. Beim offenen Basteltreff entsteht ein bunter Mix aus Ideen, Gesprächen und handwerklicher Freude. Ob Stricken, Häkeln, Stempeldruck, Diamond Painting oder andere kleine Projekte – jeder bringt einfach die eigenen Materialien mit und legt los. Der Nachmittag bietet Raum zum Ausprobieren, zum Fachsimpeln und zum Kennenlernen neuer Menschen aus der Nachbarschaft.

Das Angebot ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Genau richtig für alle, die im Advent eine Pause suchen und gleichzeitig Grätzl-Gemeinschaft erleben möchten.

Termin: 12. Dezember, 14-18 Uhr

Ort: GBStadtteilmanagement Aspanggründe, Elizabeth-T.-Spira-Promenade 2/8, 1030 Wien



Mehr Termine unter: www.gbstern.at/sued/