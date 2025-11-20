Momente, die man nie vergisst, müssen nicht teuer sein – das beweist die Black Week eindrucksvoll. Egal ob Musikshow, Kabarett oder Adrenalinkick: Die Angebotspalette ist so bunt wie die Stadt selbst. Und wer früh bucht, hat nicht nur die Nase preislich vorn, sondern sichert sich auch die besten Plätze für kommende Highlights im Eventkalender.

Die Top-Highlights der Black Week 2025

Auch heuer finden sich wieder echte Publikumsmagneten unter den vergünstigten Veranstaltungen:

Holiday on Ice – HORIZONS : Glitzer, Akrobatik und Emotionen auf Eis.

: Glitzer, Akrobatik und Emotionen auf Eis. Masters of Dirt : Freestyle auf höchstem Niveau – ein Muss für Adrenalinjunkies.

: Freestyle auf höchstem Niveau – ein Muss für Adrenalinjunkies. Wiener Kabarettfestival 2026 : Humorvolle Abende im Herzen der Stadt.

: Humorvolle Abende im Herzen der Stadt. DAS PHANTOM DER OPER : Mit dem Code „Blackweek“ besonders günstig.

: Mit dem Code „Blackweek“ besonders günstig. FOREVER – The Best Show About the King of Pop : Eine kraftvolle Hommage an Michael Jackson.

: Eine kraftvolle Hommage an Michael Jackson. Wiener Kaiser Wiesn 2026 : Tradition trifft Stimmung – ein Fest für die ganze Familie.

: Tradition trifft Stimmung – ein Fest für die ganze Familie. Die CHER Show : Glamour und Welthits einer Pop-Ikone.

: Glamour und Welthits einer Pop-Ikone. Michelle : Schlagersängerin mit Power und Herz.

: Schlagersängerin mit Power und Herz. The World of Hans Zimmer: Filmmusik in imposanter Live-Inszenierung.

Minus 10% auf Wien Ticket Gutscheine: Perfekt als Geschenk für Kulturfans.

So kommt man zu den Black Week Tickets

Ab 21. November 2025 sind die Angebote auf mehreren Wegen buchbar: