Mobile Gesundheit startet in allen Bezirken

Die Stadt startet mobile Gesundheitsdienste in allen Bezirken. Gleichzeitig werden die derzeitigen acht Bezirksgesundheitsämter zu einem amtsärztlichen Kompetenzzentrum zusammengelegt.

Wie bei vielen Einrichtungen hat die Pandemie auch beim Gesundheitsdienst (MA15) die Digitalisierung und Reorganisation vorangetrieben. Das ermöglicht neue mobile Vor-Ort-Gesundheitsdienstleistungen. So können nun abwechselnd Impftage in allen 23 Wiener Bezirken abgehalten werden. Dieses Angebot soll mit Ende des Jahres verfügbar sein. Darüber hinaus ist geplant, an zusätzlichen Standorten andere mobile Dienstleistungen, wie zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen anzubieten. Dank der mobilen Teams können auch Randgruppen erreicht werden, für die der Weg ins Amt zu beschwerlich ist. Das führt zu einer Verbesserung der lokalen Gesundheitsversorgung, da die Leistungen niederschwelliger angeboten werden können. Darüber hinaus fusionieren die Wiener Bezirksgesundheitsämter auf einen gemeinsamen Standort im 3. Bezirk.

Persönlicher Kontakt nicht mehr notwendig