Zum 270. Geburtstag von Wolfgang Amadé Mozart rückt Wien einmal mehr seine große musikalische Tradition ins Rampenlicht. Zwei Konzerte schlagen den Bogen von der konzentrierten Konzertform bis zur unterhaltsamen Tanzmusik jener Epoche, in der Wien zum Zentrum der europäischen Musik wurde. Das Concilium musicum Wien unter der Leitung von Christoph Angerer widmet sich gemeinsam mit renommierten Gastmusikern nicht nur Mozarts Werk, sondern auch seinen Zeitgenossen. Es lässt dabei eine Klangwelt lebendig werden, die Eleganz, Virtuosität und Lebensfreude vereint.

Ein konzertantes Fest für Mozart

Am 25. Jänner erklingen im historischen Ambiente des Hauses der Ingenieure klassische Meisterwerke rund um das anspruchsvolle Violinkonzert in D-Dur KV 211. Das traditionsreiche Ensemble Concilium musicum Wien präsentiert gemeinsam mit dem Solistenensemble der Chursächsischen Philharmonie Bad Elster sowie unter der Leitung des renommierten Geigers Christoph Angerer Werke voller musikalischer Leuchtkraft und stilistischer Vielfalt. Neben Mozart stehen auch Joseph und Johann Michael Haydn sowie des Zeitgenossen Franz Anton Hoffmeister auf dem Programm. Eine Einladung an alle, in die Klangwelt der Wiener Klassik einzutauchen.

Tanzmusik aus Kaisers Zeiten

Nicht nur den Geburtstag von Mozart feiert Wien musikalisch. Am 11. Februar steht im Haus der Industrie ein Konzert ganz im Zeichen der k. u. k. Tanzmusik. Unter dem Motto Tanzmusik aus dem kaiserlichen Wien spannt das Concilium musicum Wien den Bogen von Haydn und Mozart bis zu Beethoven, Schubert, Joseph Lanner und dem Strauss-Clan. Hier verbindet sich lebendige Wiener Klangtradition mit federnder Eleganz.

Wiener Klassik in Perfektion

Das Concilium musicum Wien ist seit seiner Gründung 1982 ein fixer Bestandteil der klassischen Musikszene Wiens. Christoph Angerer und sein Ensemble haben sich auf die Pflege der Musik des Barock und der Wiener Klassik spezialisiert. Dabei legen sie feines Gespür für historische Aufführungspraxis und originalen Instrumentenklang an den Tag.

Christoph Angerer – nicht nur Leiter des Ensembles, sondern auch virtuoser Violin-, Viola- und Viola-d’amore-Künstler – studierte an renommierten Musikhochschulen in Stuttgart und Wien und vertiefte sich intensiv in die Aufführungspraxis des klassischen Repertoires. Zusammen mit seinem Vater Paul Angerer gründete er das Ensemble und prägt seitdem dessen künstlerisches Profil.