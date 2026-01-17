Heuer stehen mehr Großevents mit rot-weiß-roter Beteiligung am Programm als seit Jahrzehnten. Das beeinflusst auch die Reiseplanung vieler Menschen. “Einige planen ihren Urlaub gezielt so, dass sie bei bestimmten Events live vor Ort sein können – dabei muss man allerdings mit deutlich höheren Preisen rechnen. Unterkunft und Anreise sollten daher so früh wie möglich gebucht werden”, rät ÖAMTC-Reiseexpertin Polasek.

Erst Olympia, dann WM

Zu den Highlights zählen die Olympischen Winterspiele in Cortina/Italien (6. bis 22. Februar) sowie die Fußball-WM in Amerika (11. Juni bis 19. Juli). “Aufgrund der Qualifikation Österreichs werden bestimmt viele Fans nach Amerika reisen. Dabei sollte man unbedingt die Einreisebestimmungen kennen und frühzeitig die Gültigkeit aller Reisedokumente überprüfen”, empfiehlt die Expertin.

Standorte weit auseinander

Der Nachteil der Fußball-WM in Amerika sind allerdings die weit auseinander liegenden Spielorte. Das Auftaktmatch am 17.6. gegen Jordanien findet in San Francisco (Kalifornien/Westküste) statt. Gegen Weltmeister Argentinien am 22.6. spielt Österreich in Dallas (Texas/Süden), ehe das dritte Match am 28.6. gegen Algerien in Kansas City (Missouri) relativ in der Nähe angepfiffen wird. Weite interkontinentale Reise sind jedenfalls notwendig.

Alle wichtigen Informationen zur Einreise finden sich in der ÖAMTC-Länderinfo unter Länderinfo.