Mozarthaus Vienna zeigt mögliches Mozart-Plagiat

Ab sofort wartet das Mozarthaus Vienna in der Domgasse 5 mit einer neuen Sonderausstellung auf: „Cherubino alla vittoria!“ heißt es in der Ausstellung, die sich dem entstehen der Figaro-Arie widmet und erstmalig neuentdeckte historische Dokumente der Öffentlichkeit präsentiert. Damit wirft das Museum eine mögliche musikwissenschaftliche Neuentdeckung zu Mozarts Oper „Le Nozze di Figaro“ ins Blickfeld.

La nozze die Figaro

Die Hochzeit des Figaro ( „Le Nozze di Figaro“) ist ein Meisterwerk Mozarts, das als musikalisches Juwel in die Annalen der Opernliteratur einging. Am Ende des ersten Aktes steht die Arie: „Non più andrai, farfallone amoroso“. Figaro offenbart hier dem gerade beförderten Cherubino die Schrecken des Soldatenlebens. Die Arie schließt mit den Worten „Cherubino alla vittoria: Alla gloria militar!“. Nach Figaros Gesang setzt im Orchester ein Marsch ein. Dieser, anfangs mit Bläser an eine Militärkapelle erinnert.

Ein kürzlich entdeckter österreichischer Militärmarsch weißt eine frappante Ähnlichkeit mit dem abschließenden Marsch auf. Kannte Mozart diesen Militärmarsch und setzte er ihn bewusst in seiner Oper ein? „Mozart hat, die Richtigkeit obiger These vorausgesetzt, den Militärmarsch nicht eins zu eins übernommen, sondern mit einigen wenigen Kunstgriffen, die anschaulich dargestellt werden, überhaupt erst ‚bühnentauglich‘ gemacht.“, erläutert Thomas Aigner, stv. Direktor der Wienbibliothek im Rathaus und Kurator der neuen Sonderausstellung.

Tag der offenen Tür

Am Sonntag, den 29. Jänner 2023, lädt das Mozarthaus Vienna zum Tag der offenen Tür von 10.00 bis 18.00 Uhr ein. Auf die Besucher wartet ein buntes Programm bei freiem Eintritt.

Mehr Infos unter: www.mozarthausvienna.at