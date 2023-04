Musikschule startet frisch in den Frühling

Letzten Herbst haben die umfassenden Renovierungsarbeiten in der Musikschule begonnen – das Wiener Bezirksblatt berichtete. Jetzt sind die Ar­beiten am und im Haus Thaliastraße 44 so gut wie fertig.

Sehr wichtig war Direktorin Claudia Sallagar die Barrierefreiheit – die es jetzt mit einem neuen Aufzug, der genug Platz bietet, und Handläufen zum Anhalten gibt. Weiters ­wurden die Elektro-Installationen erneuert, die Fassade erhält eine Beleuchtung und ein neues WLAN soll Schülern und ­Lehrern die Arbeit erleichtern.

In Summe kostet die General­sanierung 1,5 Millionen Euro, die zum Großteil vom ­Bezirk ­getragen wird.stein