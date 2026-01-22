Man hat sich im Walzerschritt versucht, ausgiebig getanzt, gelacht, ist guter Stimmung – und soll nun schon nachhause gehen?! Für die Besucher:innen des Kaffeesiederballs am Freitag, 23. Jänner gibt es eine einzigartige Möglichkeit, die Ballnacht noch etwas zu verlängern. Das Nachtcafé im Café Landtmann öffnet ab 2.30 Uhr für all jene, die den Abend gebührend ausklingen lassen wollen – die exklusivere Alternative zum klassischen Würstelstand-Besuch und außerdem in Gehdistanz von der Balllocation, der Wiener Hofburg. Serviert werden Gulasch, Würstel und Bier ebenso wie ein ausgiebiges Frühstück. Ein echter Fixpunkt für Ballgäste und Nachtschwärmer, die noch nicht nachhause möchten.

Wiener Kaffeehauskultur wird zelebriert

Ein Besuch in einem der Wiener Kaffeehäuser hat während der Ballsaison Tradition. So werden auch die Betriebe der Familie Querfeld (Café Landtmann, Café Mozart, Café Museum) in dieser Zeit verstärkt zu beliebten Treffpunkten – entweder um den Abend stilvoll zu beginnen oder entspannt ausklingen zu lassen. Klassische Wiener Küche, feine Mehlspeisen und dazu ein Gläschen Prosecco: die Wiener Gesellschaft zelebriert auch während der Ballsaison ihre geliebte Kaffeehauskultur.