Ob Skifahren, Rodeln oder gemütliche Spaziergänge durch funkelnde Lichtlandschaften – auf 1.267 Metern Seehöhe kommen Gäste jeden Alters voll auf ihre Kosten. Besonders für die bevorstehenden Semesterferien ist ein Abstecher auf den Mariazeller Hausberg ein echter Geheimtipp.

Lichterzauber bis 8. Februar verlängert

Heuer zum ersten Mal umgesetzt, hat sich der Lichterzauber im Handumdrehen zum Besuchermagneten entwickelt. Der kunstvoll beleuchtete Lichtergarten im Holzknechtsland verzaubert mit beeindruckenden Installationen und schafft eine märchenhafte Atmosphäre über den Dächern von Mariazell. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Angebot bis 8. Februar verlängert. Ideal für alle, die in den Semesterferien ein besonderes Abendprogramm suchen.

Mehr Öffnungstage für Wien und Niederösterreich

Normalerweise ist der Lichtergarten am Wochenende geöffnet, doch von 31. Jänner bis 8. Februar legt die Bürgeralpe nach: Zusätzlich am Dienstag und Mittwoch stehen Lichtergarten sowie die weiteren Winterangebote bereit – perfekt für Familien aus Wien und dem Umland, die ihre Ferien abwechslungsreich gestalten möchten.

Ski- und Rodelspaß bei Top-Bedingungen

Die aktuelle Schneelage sorgt für strahlende Gesichter: Die Pisten sind hervorragend präpariert, und auch die 2,5 Kilometer lange Naturrodelbahn vom Gipfel bis ins Tal ist in bestem Zustand. Ein besonderes Highlight für Abenteuerlustige ist das Nachtrodeln unter Flutlicht – perfekt kombinierbar mit einem Besuch im Lichterzauber. Rodeln können bequem bei der Berg- oder Talstation ausgeliehen werden.

Genuss-Pause im Berggasthof

Wer nach sportlicher Betätigung oder einem romantischen Lichtergarten-Spaziergang eine Stärkung braucht, wird im Berggasthof fündig. Hier warten regionale Spezialitäten und ein Ausblick, der fast ebenso beeindruckt wie die Lichtinstallationen. Die warme Küche ist bis 19.15 Uhr geöffnet.

Online buchen & profitieren

Tickets für Seilbahn und Lichterzauber sind online unter buergeralpe.at mit 10 % Rabatt erhältlich. Besitzer:innen der NÖ-Card können – sofern die jährliche Fahrt noch nicht genutzt wurde – die Seilbahn sogar kostenlos nutzen.

Öffnungszeiten im Überblick

9. Jänner bis 8. Februar 2026: Freitag bis Sonntag

Semesterferien Wien/NÖ: zusätzlich Dienstag & Mittwoch (3. + 4. Februar)

Lichterzauber: 17.00–19.45 Uhr

Seilbahnbetrieb: 9.00–20.00 Uhr

Berggasthof: bis 19.45 Uhr geöffnet (warme Küche bis 19.15 Uhr)

Tipp: Online Tickets sichern, Geld sparen und Wartezeiten vermeiden!