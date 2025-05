Neues Heimtrikot: Austria Wien ist ausgesprochen anziehend

Gemeinsam mit Partner Macron präsentieren die Austria Wien das neue Heimtrikot für die Saison 2025/26. Es ist jetzt exklusiv im Fanshop der Generali-Arena oder ab Montag online unter fak.at/fanshop erhältlich.

Zentrales Element des neuen Heimtrikots der Austria Wien ist die Wiener Stadtkarte, die sich über das violette Trikot erstreckt. Mit dem Verteilerkreis am Herzen und dem Veilchen als Symbol genau dort, wo sich das Wohnzimmer der Autria Wien, die Generali-Arena, befindet, setzt man ein Bekenntnis zu seinen Wurzeln.

Mit Favoriten (10.) auf der Brust, Simmering (11.) an den Ärmeln sowie Floridsdorf (21.) und Donaustadt (22.) auf dem Rücken hat man die vier mitgliederstärksten Bezirke verewigt – auf einem Trikot. Der rot-weiße Bund als Abschluss am Kragen und den Ärmeln unterstreicht die Liebe zu Wien. Im inneren Bund findet sich das Statement “Stolz unserer Stadt” als Weiterführung des letzten Trikots, in dem dort “Wien sind wir. Wir sind Wien.” zu lesen war. Letztlich befindet sich der Schriftzug “Austria Wien” im Nacken, Wien ist hier in fetten Lettern gedruckt.

Übrigens: Die Mannschaft wird im Heimspiel-Showdown gegen Blau-Weiß Linz erstmals mit dem neuen Dress auflaufen.