Neues Projekt: Wiens Straßen als Spielplätze

Gemeinsam mit dem Verein JUVIVO hat die Stadt das Projekt „Spielerisch durch Wien“ ins Leben gerufen. Dabei werden in der ganzen Stadt temporär Straßenabschnitte gesperrt, um Kindern und Jugendlichen eine kreative und spielerische Beschäftigung in diesen Räumen zu ermöglichen.

Zum vielfältigen Spielangebot zählen unter anderem Schwungtücher, Jongliermaterial, Straßenkreiden und Riesenseifenblasen. In Kooperation mit den Bezirken wird ein Standort im Bezirk bestimmt, der an einem Nachmittag zur Spielstraße wird. Termine in 18 Bezirken im Zeitraum von Mai bis Juli 2023 stehen bereits fest und sind unter Spielerisch durch Wien abrufbar. Gefördert wird das Projekt von der Stadt Wien mit EUR 70.000. Das Projekt knüpft an das seit vielen Jahren in mehreren Wiener Bezirken erfolgreich umgesetzte Konzept der „wiener spiel!straße“ an.

Unvergessliche Erlebnisse für Kinder

Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr: „Kinder und Jugendliche brauchen Freiräume, um ihre Neugierde, Kreativität und ihren Bewegungsdrang ausleben zu können. Ich bin überzeugt davon, dass wir ihnen mit diesem Projekt unvergessliche Erlebnisse bescheren werden.“ Katharina Röggla vom Verein JUVIVO weiß ebenfalls, wie wichtig der öffentliche Raum gerade für Kinder und Jugendliche ist: „Seit vielen Jahren tragen wir mit unseren Spielstraßen dazu bei, die Stadt für Kinder lebenswerter zu machen. Wir wollen Menschen aktiv dazu anregen, sich eine etwas andere Stadt vorzustellen: jede Spielstraße ist ein kleines, utopisches Experiment.“

Großes Spielstraßenfest am 5. Juni

Das Projekt gipfelt in einem großen Spielstraßenfest am 5. Juni. Ab 15 Uhr wird die Nebenfahrbahn des Rings auf der Höhe der Börse gesperrt und zur größten Spielstraße Wiens umfunktioniert. Alle Wiener – ob jung oder alt – sind herzlich eingeladen vorbeizukommen und bei Spiel und Spaß den Nachmittag zu verbringen.