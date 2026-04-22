Im Zentrum der Marke steht die Mission, den Körper von innen heraus zu stärken. Statt kurzfristiger Trends setzt NEVER AGE NUTRITION auf nachhaltige Strategien für mehr Energie, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit.

„Longevity bedeutet für uns, heute bewusst in die eigene Gesundheit von morgen zu investieren.“

…erklärt Gründer und Geschäftsführer Igor Kazal. Dabei gehe es nicht um klassische Anti-Aging-Versprechen, sondern um fundierte Prävention und echte, langfristige Effekte.

Wissenschaft als Basis

Der Ansatz des Wiener Unternehmens orientiert sich an aktuellen Erkenntnissen der Longevity-Forschung. Im Fokus stehen dabei unter anderem Zellgesundheit, der NAD⁺-Stoffwechsel und der Schutz vor oxidativem Stress. Ziel ist es, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in praktikable Lösungen für den Alltag zu übersetzen.

Auch bei der Produktion setzt NEVER AGE NUTRITION auf hohe Standards: Gefertigt wird ausschließlich in der EU unter strengen Qualitätsrichtlinien (GMP, ISO, HACCP). Jede Charge wird zusätzlich unabhängig geprüft.

REVIVE: Energie aus fünf Komponenten

Mit „REVIVE“ bringt das Unternehmen einen 5-in-1-Longevity-Komplex auf den Markt. Die Kombination aus fünf abgestimmten Nährstoffen soll zentrale Prozesse der Zellenergie unterstützen und so für mehr Energie, Fokus und Vitalität sorgen – gerade in stressigen Zeiten.

Ergänzt wird das Sortiment durch einen Vitamin-D3+K2-Spray mit fruchtigem Kirschgeschmack.

Für gesundheitsbewusste Wienerinnen und Wiener

Die Zielgruppe ist klar definiert: Menschen, die aktiv in ihre Gesundheit investieren möchten. Dazu zählen sowohl Best Ager als auch Biohacker oder leistungsorientierte Persönlichkeiten, die Wert auf mentale Klarheit und körperliche Fitness legen.

Was sie verbindet: ein langfristiger Blick auf Gesundheit sowie die Bereitschaft, auf wissenschaftlich geprüfte Produkte zu setzen.

Vom Leistungssport zur Marke

Hinter NEVER AGE NUTRITION steht Gründer Igor Kazal. Seine Wurzeln liegen im Leistungssport, kombiniert mit Erfahrung im Finanzsektor. Die Verbindung aus persönlicher Leidenschaft für Gesundheit und beruflicher Expertise mündete schließlich in der Gründung der Marke.

Mehr Informationen zu NEVER AGE NUTRITION sind online unter www.neveragenutrition.com oder auf Instagram unter @never.age.nutrition zu finden.

Gewinnspiel

Wir verlosen 1x das Flagship-Produkt „REVIVE“ und 1x Vitamin D3+K2-Spray von NEVER AGE NUTRITION!