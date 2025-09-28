Lust auf Mäuseabenteuer und ein bisschen Sprachvielfalt? Am 8. Oktober lädt das Wiener Figurentheater Lilarium zum ungarischen Gastspiel „A hazudós egér“, ein poetisches Puppentheater für Kinder ab 4 Jahren.

In Wien spricht man nicht nur Deutsch und das ist wunderbar so! Das Lilarium, Wiens größtes Figurentheater, macht diese Vielfalt erlebbar. Mit der CEE-Spielserie holt es jedes Jahr Gastbühnen aus Mittel- und Osteuropa nach Wien. Den Auftakt macht heuer das Mesebolt Bábszinház aus Szombathely mit einer ganz besonderen Geschichte: „A hazudós egér“ – oder auf gut Deutsch: „Die lügende Maus“.

Eine Maus, die Hoffnung schenkt

In „A hazudós egér“ geht es nicht um die üblichen Käse- und Katzengeschichten. Die kleine Maus erzählt nämlich Geschichten, die nicht immer ganz wahr sind und rettet damit so manchen Waldbewohner aus einer brenzligen Situation. Das Stück stellt eine kluge Frage: Ist es wirklich eine Lüge, wenn man jemandem Mut macht? Oder vielleicht nur eine kleine Geschichte mit großer Wirkung?

Ein Fest für kleine Sprachkünstler

Das Puppenspiel wird in ungarischer Sprache aufgeführt. Ein Riesenspaß nicht nur für zweisprachige Familien, sondern auch für alle, die Lust haben, eine neue Sprache zu hören. Kinder ab 4 Jahren können in eine bunte Fantasiewelt eintauchen, in der Puppen lebendig werden, Musik verzaubert und in der der Wald zum Abenteuerspielplatz wird. Die fantasievolle Bühne von Rumi Zsófia und die Musik von Gyulai Csaba machen das Erlebnis komplett.

Familienfreundlich und mitten in Wien

Das Gastspiel findet am Mittwoch, 8. Oktober, um 16 Uhr im Figurentheater Lilarium in der Göllnergasse 8 (1030 Wien) statt. Karten kosten 11 Euro im Online-Vorverkauf und 12 Euro an der Tageskassa. Tipp: Rechtzeitig Tickets sichern unter www.lilarum.at – die Plätze sind schnell vergeben! Wer nach diesem Stück auf den Geschmack kommt, darf sich freuen: Bis Jahresende folgen noch weitere internationale Produktionen aus Rumänien und Polen.