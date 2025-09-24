Der Nordic Walking Day markiert auch heuer den Startschuss für den „Monat der Seniorinnen“. Hunderte Teilnehmerinnen aus Wien und den umliegenden Bundesländern werden erwartet, um gemeinsam in Bewegung zu kommen und ihre persönliche Bestleistung abzurufen. Ob unter60, 60plus, 70plus, 80plus oder sogar 90plus – in mehreren Startblöcken treten die Sportler*innen auf Strecken von 2,5 oder 5 Kilometern an.

Gemeinsam stark – unabhängig von der Mobilität

Besonders wichtig: Der Lauf ist für alle offen, auch für Senior*innen mit eingeschränkter Mobilität. Unterstützung ist ausdrücklich erlaubt und erwünscht. So soll niemand ausgeschlossen werden, egal ob mit Gehhilfe oder im Rollstuhl.

Buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein

Neben dem sportlichen Wettkampf erwartet alle Besucher*innen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm:

10:30 Uhr: Latino Dance mit Yuri

ab 11:00 Uhr: Trommelbewegung auf der Prater Hauptallee – Mitmachen erwünscht!

ab 12:00 Uhr: Stimmung mit den Holzhackerbuben im großen Kaiser-Zelt auf der Kaiser Wiesn

Für musikalische Unterhaltung, gute Stimmung und kulinarische Stärkungen ist also bestens gesorgt.

Anmeldung läuft – jetzt Startplatz sichern!

Die Startgebühr beträgt 10 Euro pro Person und umfasst sowohl die Teilnahme am Nordic Walking Bewerb als auch den Zutritt zum Kaiser-Zelt.

Wer dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig anmelden, um sich einen der begehrten Startplätze zu sichern.

Programm-Überblick: