Der herzige Mischlingsrüde Prometheus (geboren im Mai 2012) hat schon viel erlebt – nun wünscht sich der tapfere Hunde-Opi ein ruhiges Plätzchen für seinen Lebensabend. Trotz seiner Blindheit lässt sich der kleine Vierbeiner (unter kniehoch) nicht unterkriegen und tastet sich mutig durch die Welt.

Menschenfreundlich und verträglich

Prometheus ist ein richtiger Schatz: Er liebt Menschen und kann auch zu Kindern ab Teenager-Alter vermittelt werden. Auch mit anderen Hunden versteht sich der Senior hervorragend. Ein ruhiger Zweithund wäre für ihn sogar eine Hilfe, ist aber keine Voraussetzung.

Sicher an der Leine unterwegs

Der liebenswerte Rüde kennt das Brustgeschirr und bewegt sich an der Leine langsam, aber sicher vorwärts. Dabei braucht er Menschen, die geduldig sind und ihm Sicherheit geben.

Traumplatz gesucht

Für Prometheus wird ein barrierefreies Zuhause mit Garten gesucht, in dem er sich gefahrlos bewegen kann. Seine neuen Besitzer sollten Verständnis für sein Handicap haben und ihm liebevoll zeigen, dass auch ein blinder Hund das Leben in vollen Zügen genießen kann.

Wer dem tapferen Hunde-Opa ein Herz schenkt, bekommt einen treuen Begleiter, der noch viel Liebe zu geben hat.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).