Der Jahresbeginn wird im Zentrum Simmering alles andere als frostig. Zwei kostenlose Familienevents sorgen für Spaß, kreative Stunden und fröhliche Kinderaugen. Ob Winterbastelei oder Kasperl-Abenteuer, hier kommt garantiert keine Langeweile auf.

Winterzauber für die ganze Familie

Am 3. Jänner verwandelt sich das Zentrum Simmering von 10 bis 18 Uhr in eine echte Winterspielwiese. Beim beliebten Super Family Samstag dreht sich diesmal alles um Schnee, Eis und kreative Fantasie. Der Hingucker des Tages ist eine Riesen-Schneekugel, die nicht nur Kinder staunen lässt. Dazu gibt es eine liebevoll gestaltete Fotostation mit Winterdeko. Einmal lächeln, klick – und schon darf das Erinnerungsfoto gratis mit nach Hause.

Basteln, staunen, spielen und toben

Wer lieber selbst kreativ wird, ist in der Bastelecke goldrichtig. Dort entstehen mit ein bisschen Glitzer und viel Fantasie eigene Schneekugeln und lustige Schneemänner. Für die jüngsten Besucher gibt es außerdem einen gemütlichen Kleinkinderbereich, in dem die Jüngsten spielen, krabbeln und auf Entdeckungsreise gehen können. So wird der Winterspaß im Zentrum Simmering zum entspannten Familienausflug.

Der Kasperl ruft – und alle kommen!

Eine Woche später, am 10. Jänner, heißt es dann: Bühne frei für den Kasperl! Gleich dreimal täglich – um 11, 13 und 15 Uhr – sorgt das kostenlose Kasperltheater im Zentrum Simmering für Spannung, Gelächter und lautstarke Zurufe aus dem Publikum. Kasperl und seine Freunde erleben ein neues Abenteuer, das das junge Publikum vor Spannung mitfiebern lässt. Der Eintritt ist frei, die Begeisterung garantiert.

Das Zentrum Simmering zeigt im Jänner, wie Familienunterhaltung geht: kostenlos, liebevoll organisiert und mitten im Grätzl. Perfekt für Simmeringer Familien, die gemeinsam lachen, staunen und ins neue Jahr mit viel Spaß starten wollen.

3. Jänner, 10-18 Uhr: Super Family Samstag

10. Jänner, 11, 13 und 15 Uhr: Kasperltheater

zs.co.at

Fotos: Freepik.com