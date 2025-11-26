Die liebe Mischlingshündin Luna (Tiernr. 240935) wurde im Mai 2021 geboren und ist eine jener Vierbeinerinnen, die man einfach sofort ins Herz schließen muss. Anfangs zeigt sich die kniehohe Hündin etwas schüchtern – doch dieses zarte Eis bricht meist schon nach wenigen Minuten. Dann zeigt Luna ihre wahre Stärke: ein großes Herz und eine noch größere Kuschelvorliebe.

Ein sanftes Wesen, das Vertrauen schenkt

Luna ist eine freundliche, feinfühlige Hündin, die ihre Menschen aufmerksam beobachtet und sich rasch öffnet, wenn sie merkt, dass man es gut mit ihr meint. Hat man ihr Vertrauen gewonnen, fordert sie Streicheleinheiten ein und genießt jede Minute davon.

Mit ihrer sanften Art passt sie auch wunderbar in Familien: Kinder im selben Haushalt sind kein Problem, und auch mit anderen Vierbeinern versteht sie sich gut – mit Hunden ist Luna absolut verträglich.

Brav im Alltag – nur beim Alleinebleiben braucht sie Unterstützung

Im Alltag zeigt sich Luna von ihrer unkomplizierten Seite:

geht brav an der Leine

ist stubenrein

fährt problemlos im Auto mit

Ein Punkt, an dem jedoch noch gearbeitet werden sollte, ist das Alleinebleiben. In ihrem letzten Zuhause hat das leider nicht gut funktioniert. Daher braucht sie Menschen, die genug Zeit haben, um dies mit ihr kleinschrittig zu üben, oder ein verlässliches Backup wie einen Hundesitter.

Wo fühlt sich Luna wohl?

Für die sensible Hündin wird ein Platz gesucht, an dem sie zur Ruhe kommen und Vertrauen aufbauen kann. Ideal wäre ein Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land, wo sie genügend Auslauf und ein ruhiges Umfeld hat.

Wer schenkt Luna ein neues Kapitel?

Luna ist eine schüchterne Schmusemaus, die nur darauf wartet, endlich anzukommen. Wer ihr Zeit, Liebe und Geduld schenkt, bekommt eine treue Gefährtin fürs Leben zurück.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).